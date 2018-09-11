Прямой эфир

Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта

11 сентября 2018 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Полина Гагарина поделилась с подписчиками своей ностальгией – показала яркие кадры закулисья «Фабрики звезд».

Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах ролика еще совсем юная Полина Гагарина поет, танцует и дурачится вместе с другими «фабрикантами».

Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта-1

Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео

Полина Гагарина:
Ностальгия напала на меня что-то.

Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён»

Подписчики вместе с Гагариной начали вспоминать свою молодость, когда после каждого отчетного концерта песни становились хитами, а юные исполнители – звездами.

Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта-4

Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео

«Слежу за вами с «Фабрики звезд» и наслаждаюсь вашим творчеством»,

«Я смотрела все выпуски «Фабрики звезд», в школе еще училась. Как давно это было. А вы очень талантливая, и голос у вас очень красивый»,

Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта-7

Фото: instagram.com/gagara1987

«Уже 1000 раз глянула. И правда такие приятные воспоминания, когда даешь пятничные отчетные концерты, дневные включения».

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом

На проект «Фабрика звезд-2» Гагарина попала, когда ей было 16 лет. Девушка одержала победу в этом сезоне. Многие поклонники называют певицу сильнейшей из победителей проекта.

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд» (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
10 сентября 2018 15:04

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт
10 сентября 2018 14:01

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт

Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»
10 сентября 2018 12:54

Как 64-летней Кристи Бринкли удаётся выглядеть в два раза моложе: «Возраст – это всего лишь цифра»