Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта

Новости России. Полина Гагарина поделилась с подписчиками своей ностальгией – показала яркие кадры закулисья «Фабрики звезд». Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах ролика еще совсем юная Полина Гагарина поет, танцует и дурачится вместе с другими «фабрикантами».

Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео

Полина Гагарина:

Ностальгия напала на меня что-то. Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён» Подписчики вместе с Гагариной начали вспоминать свою молодость, когда после каждого отчетного концерта песни становились хитами, а юные исполнители – звездами.

Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео

«Слежу за вами с «Фабрики звезд» и наслаждаюсь вашим творчеством», «Я смотрела все выпуски «Фабрики звезд», в школе еще училась. Как давно это было. А вы очень талантливая, и голос у вас очень красивый»,

Фото: instagram.com/gagara1987