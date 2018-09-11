Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта
Новости России. Полина Гагарина поделилась с подписчиками своей ностальгией – показала яркие кадры закулисья «Фабрики звезд».
Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На кадрах ролика еще совсем юная Полина Гагарина поет, танцует и дурачится вместе с другими «фабрикантами».
Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео
Полина Гагарина:
Ностальгия напала на меня что-то.
Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён»
Подписчики вместе с Гагариной начали вспоминать свою молодость, когда после каждого отчетного концерта песни становились хитами, а юные исполнители – звездами.
Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео
«Слежу за вами с «Фабрики звезд» и наслаждаюсь вашим творчеством»,
«Я смотрела все выпуски «Фабрики звезд», в школе еще училась. Как давно это было. А вы очень талантливая, и голос у вас очень красивый»,
Фото: instagram.com/gagara1987
«Уже 1000 раз глянула. И правда такие приятные воспоминания, когда даешь пятничные отчетные концерты, дневные включения».
Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом
На проект «Фабрика звезд-2» Гагарина попала, когда ей было 16 лет. Девушка одержала победу в этом сезоне. Многие поклонники называют певицу сильнейшей из победителей проекта.
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