На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы
Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке.
По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в квартире на восьмом этаже. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили владельца жилплощади на полу в общем коридоре восьмого этажа.
Мужчина был выведен на улицу. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с «отравлением продуктами горения». Также с двух верхних этажей были эвакуированы семь взрослых и один ребёнок.
Огнём уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания – неосторожность при курении.
Весной 2019 года на пожаре в Борисове был спасён мужчина.
У пострадавшего ожоги 30% тела – здесь подробности.