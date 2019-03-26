На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы

Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке. По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в квартире на восьмом этаже. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили владельца жилплощади на полу в общем коридоре восьмого этажа.

Фото: МЧС Беларуси

Мужчина был выведен на улицу. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с «отравлением продуктами горения». Также с двух верхних этажей были эвакуированы семь взрослых и один ребёнок.

Фото: МЧС Беларуси