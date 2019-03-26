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На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы

26 марта 2019 08:12
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Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Светлогорске в микрорайоне Молодёжном загорелась квартира в девятиэтажке.  

По сведениям МЧС Беларуси, пожар случился в квартире на восьмом этаже. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили владельца жилплощади на полу в общем коридоре восьмого этажа.  

На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы-1

Фото: МЧС Беларуси  

Мужчина был выведен на улицу. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с «отравлением продуктами горения». Также с двух верхних этажей были эвакуированы семь взрослых и один ребёнок.  

На пожаре в Светлогорске один человек спасён, восемь – эвакуированы-4

Фото: МЧС Беларуси  

Огнём уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания – неосторожность при курении.  

Весной 2019 года на пожаре в Борисове был спасён мужчина.  

У пострадавшего ожоги 30% тела – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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