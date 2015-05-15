«Надо себе всегда ставить сверхзадачи»: 13 фактов о Полине Гагариной

Российская певица, композитор, актриса, победительница телепроекта «Фабрика звезд-2». Полина Гагарина выпустила два альбома: «Попроси у облаков» и «О себе», в настоящее время работает над третьим. Принимала участие в телевизионных проектах «Призрак оперы» в 2011 году и пела дуэтом с Александром Жулиным на шоу «Две звезды». На конкурсе «Евровидение-2015» в Вене представляет Россию с песней «A Million Voices».



Дата рождения: 27 марта 1987г. (28 лет)

Место рождения: Москва, Россия

Знак зодиака: Овен

Рост: 164 см

Вес: 48 кг



Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым



Замужем, муж – известный фотограф Дмитрий Исхаков. Сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.



Интересные факты:

1. Полина родилась в Москве, однако детских воспоминаний о столице России у нее не осталось из-за постоянных переездов. Первые годы своей жизни будущая певица провела в Греции.





Мама Полины была танцовщицей, а отец работал врачом

2. За границей Полина окончила первый класс. В Россию вернулась на время летних каникул. Бабушка уговорила ее остаться с ней в Саратове и первой разглядела в будущей звезде певческий талант, отправив внучку в музыкальную школу.



3. В 1993 году не стало отца певицы, он скончался от сердечного приступа. Девочка осталась жить у бабушки в Саратове, где окончила музыкальную школу, а затем продолжила образование в Государственном музыкальном училище эстрадно-джазового искусства.





4. Когда Полина училась на втором курсе училища, ей позвонила преподавательница по вокалу и предложила во чтобы то не стало попасть на кастинг в проект «Фабрика звезд-2». Певица ухватилась за этот шанс и не прогадала: на телепроекте девушка одержала победу. Продюсером артистки тогда должен был стать Максим Фадеев – продюсер той самой «Фабрики», однако Гагарина отказалась подписывать с ним контракт. Свое решение певица объясняет тем, что не хотела «терять свою индивидуальность».



5. После «Фабрики» певица вернулась к учебе, а через два года с ней связался продюсер Игорь Крутой.



После победы в Фабрика звезд-2»певица поступила в Школу-студию МХАТ

6. В 2005 году певица участвовала в международном музыкальном конкурсе «Новая волна», где заняла 3 место.



7. Летом 2013 года Гагарина стала послом XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани.

8. Несколько лет назад певица застраховалась от различных рисков почти на миллион долларов. Страховой полис предусматривает защиту не только по стандартному набору рисков по несчастным случаям и болезням, но и включает страхование самого ценного для артистки – голоса.





9. В настоящее время артистка сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Еще в начале карьеры Гагариной Меладзе записал для нее песню «Я тебя не прощу никогда», однако сотрудничать с певицей вплотную стал только с 2011 года. 10. Полина исполнила новую версию песни «Кукушка» культовой группы «Кино». Композиция стала главной музыкальной темой фильма «Битва за Севавтополь». Новое звучание в классическую рок-композицию вдохнул композитор Константин Меладзе, сделавший актуальную аранжировку «Кукушки».

11. Весной 2015 года состоялась премьера комедии «Одной левой» с Полиной Гагариной и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Это дебют Полины в кино. 12. Полина озвучивала вампиршу Мэвис из мультфильма «Монстры на каникулах».



13. «Моя муза, моя гордость Поля». Так супруг Гагариной Дмитрий Исхаков называет Полину.





Полина Гагарина говорит:

О детстве и любви к музыке:

Мое вокальное творчество началось еще в детсадовском возрасте. Помню, как еще в совсем нежных годах я устроила родителям мой первый концерт – встала и запела громко: Ходит Ваня!… и, когда в песне было развитие, я с такой душой и трепетом провыла вокальную часть, что родители от смеха попадали с дивана. Но потом папа отметил, что я попала во все ноты. А значит, намек на музыкальность во мне есть.





Об образовании:

Однажды я решила посчитать все учебные заведения, в которых получала общее образование, насчитала 3 детских садика и 6 школ, включая экстернат, в котором я старалась побыстрее отделаться от школьной программы 10 и 11 классов, дабы посвятить это время учебе в эстрадно-джазовом училище (ГМУЭДИ). Время, проведенное в стенах училища, я вспоминаю с особенным трепетом. Я была окружена любовью, восхищением и друзьями, с которыми дружу и работаю (что просто невероятно) по сей день!





Полина Гагарина - вылитая мама

О маме:

Я считаю, дети должны жить отдельно от родителей. Но я все равно рядом – снимаю квартиру в шаговой доступности. Мама – мой первый и главный помощник, как же я могу быть далеко? Иногда мы раздражаемся, это неизбежно, но надо как-то выруливать, обходить острые углы. Я так много работаю, что мы успеваем соскучиться друг по другу. Зато отдыхаем всегда вместе, втроем. Отпуск – единственное время, когда я все внимание могу уделить маме и сыну. Иногда мне кажется, что мама – это большой ребенок, которому очень хочется пообщаться, поболтать, побыть со мной…

Полина Гагарина в объективе мужа Дмитрия Исхакова. Фото: cosmo.ru

О фамилии Гагарина:

Фамилия у меня настоящая. Происхождение я не узнавала, но было бы приятно, если вдруг открылось бы, что я-таки голубых кровей и имею отношение к князьям Гагариным.

О лишних килограммах:

Во время беременности плюс к этому я набрала еще 30 килограммов. Проходя мимо зеркала, отворачивалась. Но что мне было делать? Забеременев, я постоянно ощущала голод. Мне даже снились кондитерские изделия. Я могла в три часа ночи проснуться, подойти к холодильнику и уничтожить половину его содержимого. В ресторане съедала по две тарелки спагетти-карбонара и при этом оставалась голодной. К чаю, причем сладкому, – два больших пирожных. Сейчас я удивляюсь: как я могла столько есть?! А ведь мама мне говорила: «Хватит, хватит». А я на нее еще и обижалась: мол, запрещает беременной женщине удовлетворять потребности организма!





О похудении:

Сейчас я выгляжу гораздо лучше, а раньше была упитанной девушкой с круглыми щечками. Чтобы похудеть, я села на жесткую диету. Чередовала: день ела только рис, другой день – курицу, третий – овощи или легкий суп. Причем строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона. Но самое главное, у меня пошли очень большие нагрузки в Школе-студии МХАТ, где я тогда училась. Каждый день по три часа — сценическое движение, фехтование, потом — класс драматического танца с Аллой Сигаловой, после которого мы все буквально выползали из студии совершенно обессиленные. Именно из-за этих нагрузок у меня пропало грудное молоко. Андрея я покормила всего месяц, а потом перевела на искусственное вскармливание. В общем, за полгода я потеряла 30 килограммов. А потом еще 10 резко ушли. Я буквально сдулась! А поскольку это совпало по времени с тем, что я перекрасилась в блондинку, было ощущение, что краска проникла в мой организм и растворила лишние килограммы. Так мой вес упал до отметки «47» и больше не растет. Произошла какая-то перестройка организма. Сейчас я не сижу ни на каких диетах, просто стараюсь питаться правильно.





Об Игоре Крутом:

Игорь Яковлевич оказался для меня опорой и защитой! И, собственно, с этого момента началась моя сольная карьера, то к чему я шла и стремилась. Были записаны первые песни и сняты первые клипы. Чуть позже я поступила в школу-студию МХАТ. Где уже на первом курсе я познакомилась со своим будущим мужем – Петром Кисловым и родила прекрасного сынишку Андрюшу. Потом был развод и окончание контракта с АРС. Настал момент отправляться в самостоятельное плавание.





Петр Кислов, Полина Гагаринаи их общий сын Андрей



О бывшем муже, актере Петре Кислове:

Он хороший папа! Петя очень любит нашего сына, переживает за него, радуется его успехам. Андрюшка его обожает. Иногда по вечерам сын вздыхает: «Я скучаю по папочке». И одна скупая мужская слеза нет-нет да и скатится по щеке… Я говорю: «Скоро папочка приедет и заберет тебя на 2-3 дня...» Андрей раньше говорил: «Я поеду на свою мужчинскую квартиру». Они с папой что-то читают, играют, смотрят спортивные программы, болтают... Уверена, они хорошо проводят время.





О песне «Кукушка» к фильму «Битва за Севастополь»:

Эта композиция всегда трогала меня до глубины души. Константин Меладзе переосмыслил песню, заставил по-новому услышать ее. На мой взгляд, в ней есть все – и сильный вокал, и история, и мощное драматическое начало. Я уверена, что «Кукушка» станет важным эмоциональным фоном для восприятия картины.



Полина Гагарина в объективе мужа Дмитрия Исхакова. Фото: cosmo.ru



О гастрономических предпочтениях:

Обожаю соленое. Пачка чипсов – лучшее лакомство на свете, а за тарелку пасты я вообще готова убить! Единственное, даю себе четкую установку, что если сегодня побаловала себя чем-то вредным, то завтра этого быть не должно.

О косметике и уходе за кожей:

Сыворотки, маски, походы к косметологу – вообще не про меня. Удаляю макияж двухфазным средством, умываюсь обычным мылом, а затем наношу увлажняющий̆ крем, которому храню верность уже много лет, – вот и все.



Полина Гагарина с сыном

О сыне Андрее:

Люблю кататься с сыном Андреем на лыжах. Стараюсь проводить с ним вместе как можно больше времени. Это важно!



О бабушке:

Нет залюбленней ребенка, чем я. Бабуля меня любила так – я не видела такой любви! Бабуля – это моя душа. Я уверена, что она до сих пор мой ангел-хранитель. Я была воплощением мечты бабули: пела, танцевала, была такая артистичная, смешная, щекастая, глазастая. Моя мама была очень худой, такой балериной, ее вызывали «вытруской», а вот я родилась такая пышка.



Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, fotoimedia / Владимир Широков



О муже Дмитрии Исхакове:

Можем задать друг другу жару, куда без этого! Я вспыльчивый человек и быстро загораюсь, но Дима остужает мой пыл.



О планах насчет «Евровидения»:

Что касается победы – надо себе всегда ставить сверхзадачи. Самую высокую планку. Я никогда не боялась смело и залихватски мечтать. И продолжаю это делать. Уверена, что против блондинки с хрупкими плечами мало кто устоит. «Евровидение» –это конкурс песни, здесь главное – музыка, красивые голоса, постановка номера. Для меня показатель успеха – счастливые глаза зрителей. Моя главная задача – петь, а всем остальным занимается продюсерская команда.





О творчестве:

Я старюсь петь то, что не всем массам понравится, и не все люди привыкли слышать это от меня. Я расту, моя душа требует хорошего и качественного. Конечно, когда ты ездишь по городам и поешь то, что от тебя хотят услышать люди, – это хорошо, мне приятно это делать, но когда ты уже давно себя чувствуешь не комфортно, хочешь делать что-то новое, а они не понимают, ты начинаешь погибать. Сейчас я думаю, я буду революционеркой, потому что я выпускаю абсолютно не радийную песню, я надеюсь, что она понравится и полюбится.