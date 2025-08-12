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Илья Ивашко пробился во второй круг соревнований в Греции

12 августа 2025 17:48
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3 часа изнуряющей борьбы, но путевка во второй круг в кармане. Илья Ивашко пробился в следующий раунд теннисного турнира категории 50 в Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неуступчивым оказался представитель США Кристиан Лангмо. Именно он был фаворитом встречи. Ведь в мировом рейтинге располагается выше более чем на 400 позиций. Первую партию неожиданно забрал белорус – 6:3. Такой поворот американца разозлил. Во втором сете он не оставил нашему спортсмену ни единого шанса – 6:1. 

В заключительном отрезке оба играли на пределе возможностей. Сильнее духом и телом оказался Ивашко – 8:6 на тай-брейке. Отечественный теннисист исполнил только один эйс при четырех двойных ошибках и забрал три брейк-поинта из семи.

# Теннис

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