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Представлен календарь ЧБ по мини-футболу

12 августа 2025 17:45
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Состоялась жеребьевка цифрового календаря чемпионата Беларуси по мини-футболу. Командам были присвоены произвольные номера, согласно которым они получили место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В многомесячном марафоне примут участие 13 дружин. Есть новичок, это «Бутик-Авто». Фавориты прежние: «Столица», ВРЗ и «Витэн». Национальное первенство стартует в последние выходные августа. Завершится весной. Действующий обладатель золота из Орши выступит под первым номером. Но дебютный тур он пропускает. «Витэну» в скором времени предстоит участие в предварительном раунде Лиги чемпионов. Точные даты поединков первого тура станут известны позже.

# Спортивные соревнования

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