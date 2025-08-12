Представлен календарь ЧБ по мини-футболу

Состоялась жеребьевка цифрового календаря чемпионата Беларуси по мини-футболу. Командам были присвоены произвольные номера, согласно которым они получили место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В многомесячном марафоне примут участие 13 дружин. Есть новичок, это «Бутик-Авто». Фавориты прежние: «Столица», ВРЗ и «Витэн». Национальное первенство стартует в последние выходные августа. Завершится весной. Действующий обладатель золота из Орши выступит под первым номером. Но дебютный тур он пропускает. «Витэну» в скором времени предстоит участие в предварительном раунде Лиги чемпионов. Точные даты поединков первого тура станут известны позже.