Прямой эфир

«Я с трудом переношу себя на телевидении и смотрю свои концерты»: интервью с Полиной Гагариной

26 сентября 2017 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

«Я очень соскучилась, обожаю этот город»: Полина Гагарина о концерте в Минске

Полина Гагарина: «Я для себя – самый строгий, страшный зритель. Мне кажется: не так махнула, не так спела»

Полина Гагарина о дочери Мии: «Повзрослела с её рождением. В 30 лет – это совершенно другое ощущение, нежели с сыном»

«И хочу сказать – бешеные результаты»: рецепт Полины Гагариной, как похудеть после родов

Полина Гагарина о 30-летии: «Я ещё и артистка, у меня это всё усугублено»

Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Муж увидел какие-то кадры и был абсолютно поражён»

Полина Гагарина: «Мама кричала, мы ругались. Я так же ору, из «девочки-пушинки» превращаюсь в мегеру»

Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»

Полина Гагарина: «Русские люди должны сопереживать, должны страдать»

# Культура # Полина Гагарина # Российские исполнители

Другие новости рубрики

Все новости
Полина Гагарина: «Русские люди должны сопереживать, должны страдать»
26 сентября 2017 19:25

Полина Гагарина: «Русские люди должны сопереживать, должны страдать»

Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»
26 сентября 2017 19:25

Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»

Полина Гагарина: «Мама кричала, мы ругались. Я так же ору, из «девочки-пушинки» превращаюсь в мегеру»
26 сентября 2017 19:24

Полина Гагарина: «Мама кричала, мы ругались. Я так же ору, из «девочки-пушинки» превращаюсь в мегеру»