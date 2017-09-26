«Я с трудом переношу себя на телевидении и смотрю свои концерты»: интервью с Полиной Гагариной

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Я очень соскучилась, обожаю этот город»: Полина Гагарина о концерте в Минске
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Полина Гагарина о 30-летии: «Я ещё и артистка, у меня это всё усугублено»
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Полина Гагарина: «Когда есть, что терять, естественно, с каждым годом становится всё страшнее»
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