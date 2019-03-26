В Лиде школьники поцарапали восемь машин металлическими прутьями

Новости Беларуси. В феврале неизвестные повредили восемь автомобилей на одной из улиц Лиды. Подозреваемые найдены.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ходе расследования стало известно, что в тот день, когда были повреждены автомобили, несколько младшеклассников играли с металлическими прутьями. Вскоре была установлена причастность школьников к появлению царапин на кузовах.

Поскольку подозреваемые – несовершеннолетние, уголовная ответственность им не грозит, однако дети могут быть поставлены на учёт. Решается вопрос о возмещении ущерба владельцам автомобилей родителями школьников.

Осенью прошлого года в Жодино подростки повредили 18 машин.