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В Лиде школьники поцарапали восемь машин металлическими прутьями

26 марта 2019 09:27
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Новости Беларуси. В феврале неизвестные повредили восемь автомобилей на одной из улиц Лиды. Подозреваемые найдены.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ходе расследования стало известно, что в тот день, когда были повреждены автомобили, несколько младшеклассников играли с металлическими прутьями. Вскоре была установлена причастность школьников к появлению царапин на кузовах.  

Поскольку подозреваемые – несовершеннолетние, уголовная ответственность им не грозит, однако дети могут быть поставлены на учёт. Решается вопрос о возмещении ущерба владельцам автомобилей родителями школьников.  

Осенью прошлого года в Жодино подростки повредили 18 машин.  

Молодые люди были задержаны – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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