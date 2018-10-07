«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж.
Фотоотчет из «города любви» певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Гагарина признавалась, что каждый раз в начале октября в ней просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев.
На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с главной достопримечательностью города – Эйфелевой башней. Муж певицы опубликовал романтический снимок пары на фоне знаменитого сооружения.
Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина:
Визуализировать – моё хобби! А у вас есть «доска желаний»?
Полина Гагарина едва не утонула во время фотосессии
Затем супруги отправились в Лувр. Полина Гагарина устроила настоящую экскурсию для подписчиков. По музею певица гуляла три часа и сумела прорваться к знаменитой картине да Винчи.
Полина Гагарина:
Прорвались. Ноги гудят после почти 3-х часовой экскурсии, которую в экспресс-варианте вы можете посмотреть у меня в сториз! Довольная невозможно.
Фото: instagram.com/gagara1987
Подписчики пожелали паре отличного отдыха в городе, который наполнен романтикой.
«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (читать далее).