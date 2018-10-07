«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж.

Фотоотчет из «города любви» певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Гагарина признавалась, что каждый раз в начале октября в ней просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев.

На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с главной достопримечательностью города – Эйфелевой башней. Муж певицы опубликовал романтический снимок пары на фоне знаменитого сооружения.