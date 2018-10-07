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«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

07 октября 2018 16:43
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Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж.

Фотоотчет из «города любви» певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Гагарина признавалась, что каждый раз в начале октября в ней просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев.

На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с главной достопримечательностью города – Эйфелевой башней. Муж певицы опубликовал романтический снимок пары на фоне знаменитого сооружения.

«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже-1

Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина:
Визуализировать – моё хобби! А у вас есть «доска желаний»? 

Полина Гагарина едва не утонула во время фотосессии

Затем супруги отправились в Лувр. Полина Гагарина устроила настоящую экскурсию для подписчиков. По музею певица гуляла три часа и сумела прорваться к знаменитой картине да Винчи.

Полина Гагарина:
Прорвались. Ноги гудят после почти 3-х часовой экскурсии, которую в экспресс-варианте вы можете посмотреть у меня в сториз! Довольная невозможно.

«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже-4

Фото: instagram.com/gagara1987

Подписчики пожелали паре отличного отдыха в городе, который наполнен романтикой.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Дмитрий Исхаков # Фотофакт

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