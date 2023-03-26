Запад понимает только силу. Как Беларусь держала в страхе всю Европу и почему об этом стоит напомнить именно сейчас?

О поставках Британии оружия с обедненным ураном Киеву на неделе высказался наш Президент. Александр Лукашенко не верит, что Лондон пойдет на это, и призывал стороны конфликта сконцентрироваться на поиске мирных решений, а не поддерживать тренд на эскалацию. Но в любом случае нам есть чем ответить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И как стало известно накануне, Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Тему продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой. Это новость дня. Но для политологического сообщества точно не новость. Просто очередная констатация факта. Белорусский Президент зря не говорит. Предлагает решения, предвидя события.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Комиссии Палаты представителей по международным делам:

Слабых всегда бьют и всегда уничтожают. Поэтому, если мы хотим избежать конфликта, если мы хотим мира, нам надо становиться еще сильнее. Президент Беларуси это прекрасно понимает, поэтому делает все, чтобы в Беларуси был всегда мир. Отсюда и решение о размещении тактического ядерного оружия. Чтобы они знали: сунетесь сюда – ничего хорошего вас не ждет.

Когда Польшу называют пятой экономикой Европы, забывают упомянуть первоисточника ее дармового капитала. Варшава – выгодный европейский лимитроф США. Польша – это и анти-Россия, и заноза для ЕС, и платформа для НАТО. При нынешних властях страну превращают в пороховую бочку Североатлантического альянса. Мы вынуждены зеркально реагировать. Александр Лукашенко: «Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием». Подробности.

А у границ действительно неспокойно. По всему периметру. Украинцы провоцируют, в Прибалтийском регионе и со стороны Польши как на дрожжах растет натовский контингент. Мы такое уже проходили. На неделе Беларусь вспоминала жертв хатынской трагедии. Это ведь не одна сожжена деревня – на карте Беларуси сотни точек боли и скорби. А такие раны на нашей земле цивилизованный Запад оставлял не раз. Всю историю нашей государственности. Как бы киевские власти не стремились втянуть Беларусь в драку за чужие интересы, Минск терпеливо ждет прозрения. А в это время чопорные британцы на славянском фронте предлагают использовать уран. «Мы можем посмотреть на Югославию». Дмитрий Шевцов рассказал, что бывает на войне с использованием урана.

Последствия от такого оружия настигнут всех. Беларуси это точно не надо. Внимание: Беларусь после таких заявлений британцев вынуждена обеспечить безопасность своей государственности и своих граждан. Нас с вами. Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. То, что Лукашенко не дрогнет, знали многие. После 20 года поняли даже скептики. Лукашенко сказал как отрезал. На одной из самых рейтинговых российских медийных площадок эксперты скромничать не стали.

Виктория Федосова, замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Мы все обратили внимание, еще когда Александр Григорьевич эту тему пробросил первым, очень элегантно ответив на угрозы Великобритании о предоставлении снарядов с обедненным ураном. Мы уже понимали, что эта тема на повестке. Просто так бы Батька ничего не сказал.

Беларусь была уже ядерной державой. Пару военных городков держали в страхе всю Европу. В 1990-е, годы опьяняющей демократии и безудержного почитания западного мира, ядерные ракеты вывезли, инфраструктуру начали разбазаривать. Пока не пришел к власти Лукашенко. Заводы сохранили, стратегически важные военные объекты законсервировали.

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Благодаря дальновидности главы государства вся инфраструктура, которая сохранилась с советских времен, не просто сохранена – поддерживалась в полной готовности. И Республика Беларусь сегодня способна размесить на своей территории тактическое ядерное оружие. Об этом свидетельствует и недавнее решение глав государств о том, что белорусские самолеты, наша авиация готовилась, чтобы нести боеголовки с ядерным зарядом.

10 самолетов уже переоборудованы и готовы для возможного применения тактического оружия со специальной ядерной боевой частью. Подготовка экипажей начнется с 3 апреля. К этим договоренностям пришли на союзном Совмине в Минске. Ничего нового. Так поступают во всем западном мире. Лукашенко: Беларусь готовит экипажи для самолётов со специфическими боеприпасами. Подробности. На боевое дежурство заступили и ракетные комплексы «Искандер», которые также могут нести ядерные заряды. Размещение тактического ядерного оружия не ново в Европе.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Уже практически 30 лет на нашей территории ядерного оружия не было, но обстановка, к сожалению, меняется, потому что за прошедшее время НАТО приняло 14 новых стран в свой состав. Это и страны Балтии, и Польша, и многие другие страны восточного региона. И естественно, мы сейчас находимся не в той ситуации, которая была в начале 1990-х годов. От этих последовательных мер обеспечения безопасности и территориальной целостности в западных медиа информационная истерика. Ядерный взрыв фейков: Беларусь попала в ядерную ловушку Путина. Дешевый пропагандистский трюк. Правда, пропахший нафталином. Сталкивать лбами Москву и Минск – любимая геополитическая игра Запада. Проигрывают, но играют.

Как по стандартам НАТО. Ядерное оружие не передают. Его лишь размещают в Минске. Обслуживать и пользоваться, конечно, научат белорусских военных. А компетенции тех, кто с шевронами «Рэспублика Беларусь. Узброеныя Сілы», всегда на уровне.

Олег Гайдукевич:

Они уничтожали Ирак и не боялись туда вторгаться, они знали, что не будет ответа. Они бомбили Югославию, они уничтожили Ливию. И никогда не говорили о том, что хотят мира. Единственное, почему они не нападают на Беларусь и Россию, потому что знают, что никогда не победят. Единственный способ сохранить в стране мир – становиться еще сильнее. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси – это не угроза кому-то, мы хотим мира. Это ответ на агрессивные действия в нашу сторону.

Медийная истерика перерастает в политическую истерию. МИД Украины призвал белорусов «не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны». Ведомство просить страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о «далеко идущих последствиях» и требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.