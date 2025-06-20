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Третья по силе за 2025 год вспышка произошла на Солнце 20 июнь

20 июня 2025 09:03
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Третья по силе за 2025 год вспышка произошла на Солнце 20 июнь-0

На Солнце была зафиксирована вспышка класса X1.9 – третья по силе в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

Она произошла в активной области № 4114, которая и ранее демонстрировала высокую активность. Несмотря на мощность, на Землю вспышка не повлияла: выброс плазмы вновь пошел в северном направлении, как и в предыдущих случаях. По мнению ученых, причина может крыться в особенности конфигурации этой области, предотвращающей выброс массы в сторону Земли.

Хотя вспышки подобного рода могут вызывать магнитные бури и оказывать влияние на электросети и радиосвязь, в этом случае значительное воздействие исключено. Потока заряженных частиц в сторону Земли также не зафиксировано. Вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье человека остается открытым.

Фото: pixabay

# Природные явления

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