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В результате камнепада в Канаде погиб один человек

20 июня 2025 08:25
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По меньшей мере один человек погиб, а другие туристы получили ранения в результате камнепада в Скалистых горах канадской Альберты. Как сообщают СМИ, инцидент произошел недалеко от водопада в национальном парке Банф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате камнепада в Канаде погиб один человек-2

Количество пострадавших сейчас уточняется. Камнепады в этом регионе не редкость. Такие природные явления обусловлены сложной геологией и суровыми климатическими условиями, которые способствуют разрушению горных пород. Парки Канады и другие организации принимают меры для обеспечения безопасности посетителей, включая установку предупреждающие знаков, а также закрытие опасных участков.  

# Канада

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