В результате камнепада в Канаде погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, а другие туристы получили ранения в результате камнепада в Скалистых горах канадской Альберты. Как сообщают СМИ, инцидент произошел недалеко от водопада в национальном парке Банф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.