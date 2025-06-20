В результате камнепада в Канаде погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, а другие туристы получили ранения в результате камнепада в Скалистых горах канадской Альберты. Как сообщают СМИ, инцидент произошел недалеко от водопада в национальном парке Банф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество пострадавших сейчас уточняется. Камнепады в этом регионе не редкость. Такие природные явления обусловлены сложной геологией и суровыми климатическими условиями, которые способствуют разрушению горных пород. Парки Канады и другие организации принимают меры для обеспечения безопасности посетителей, включая установку предупреждающие знаков, а также закрытие опасных участков.