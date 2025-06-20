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Глава офиса Зеленского Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа

20 июня 2025 08:20
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Глава офиса Зеленского Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа-0

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, вызвал недовольство американских официальных лиц, как республиканцев, так и представителей демократов в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Визит главы администрации Ермака в США не имел четкой цели, а неудачные встречи с высокопоставленными политиками еще больше обострили отношения.

В то время как его взаимодействие с предыдущей администрацией Джо Байдена было хоть и напряженным, но дипломатичным, его взаимоотношения с нынешней администрацией носят более противоречивый характер, что может привести к ухудшению связей Украины с важнейшим союзником.

Кроме того, возникла обеспокоенность по поводу концентрации власти в руках Ермака и других неизбираемых чиновников в условиях военного положения, что вызвало тревогу среди западных наблюдателей.

Фото: pixabay

# Международная политика

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