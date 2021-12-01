Лукашенко в интервью Киселёву: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от НАТО

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Одним из важных блоков в этом интервью было обсуждение так называемого крымского вопроса. Его задавали нашему Президенту уже не раз. И вот вчера Александр Лукашенко довольно доступно ответил: после референдума де-факто и де-юре полуостров – российский. Как рассказал Александр Лукашенко, украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от вторжения НАТО. Владимир Путин настаивал на юридическом решении проблемы с угрозой появления войск НАТО на полуострове, поэтому там и прошел референдум.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне, военные на военных, и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия, он не будет и украинским. А чей? НАТОвский. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами, были в тесном контакте, нормальные были более-менее отношения до этих всех событий. Они предложили им, вы там своему скажите, типа, президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено.
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