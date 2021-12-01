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Лукашенко в интервью Киселёву: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от НАТО

01 декабря 2021 17:32
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Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Одним из важных блоков в этом интервью было обсуждение так называемого крымского вопроса. Его задавали нашему Президенту уже не раз. И вот вчера Александр Лукашенко довольно доступно ответил: после референдума де-факто и де-юре полуостров – российский. Как рассказал Александр Лукашенко, украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от вторжения НАТО. Владимир Путин настаивал на юридическом решении проблемы с угрозой появления войск НАТО на полуострове, поэтому там и прошел референдум.  

Лукашенко в интервью Киселёву: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году от НАТО -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне, военные на военных, и завязался разговор. И молодцы, конечно, украинцы, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия, он не будет и украинским. А чей? НАТОвский. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами, были в тесном контакте, нормальные были более-менее отношения до этих всех событий. Они предложили им, вы там своему скажите, типа, президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено.

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