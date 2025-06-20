На Петербургском форуме подписали соглашение о расширении сотрудничества между Гомельской и Омской областями

Соглашение о расширении и укреплении сотрудничества между Гомельской и Омской областями достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписи под документом поставили руководители регионов. Стороны намерены углублять взаимодействие в научно-техническом, социально-гуманитарном и культурном пространстве. Между партнерами уже налажено тесное сотрудничество в торгово-экономической сфере, АПК и промышленности. Кроме того, с 2023 года Омск и Гомель связывают побратимские отношения.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: Говоря уже сегодня, созданы и мультибрендовые центры в Омской области, и «Гомсельмаш», и МТЗ. Сегодня впереди большая работа по обеспечению молочного животноводства своей совместной союзной продукцией. В Беларуси сегодня выпускаются все типы доения коров, оборудование для доильных залов, оборудования для хранения молока, транспортировки и так далее. Поэтому на базе исследовательского центра Омска и вместе с нашим аэрокомплектом сегодня пишется серьезное программное обеспечение.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области:

Наши президенты – Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивают, что очень важно взаимодействие регионов с регионами, потому что именно снизу часто формируется и человеческий потенциал общения, и дальше уже на это все наслаивается. Гуманитарные контакты, экономика, торговля.

Беларусь – один из основных партнеров Омской области, занимает четвертое место по объему взаимной торговли. По итогам 2024 года рост товарооборота составил порядка 20,8 %. Сегодня, 20 июня, ожидается марафон бизнес-встреч и подписании. Главным событием очередного дня Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.