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В Латвии принят закон, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость

20 июня 2025 08:23
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В Латвии приняли закон, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость. Сейм утвердил документ в окончательном чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии принят закон, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать недвижимость-2

Запрет действует в отношении и физических лиц, и компаний, более чем на четверть принадлежащих гражданам этих стран. Исключения сделаны для наследования и для тех, у кого есть постоянный вид на жительство в Латвии. Закон не касается сделок, совершенных ранее. Латвийские власти рассматривают сделки с гражданами России и Беларуси как угрозу национальной безопасности. Утверждается, что покупка недвижимости якобы является инструментом невоенного влияния и элементом гибридной войны. В документе также говорится, что присутствие россиян может использоваться Москвой как предлог для начала военных действий. 

# Латвия # Беларусь-Латвия

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