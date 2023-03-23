«Мы можем посмотреть на Югославию». Дмитрий Шевцов рассказал, что бывает на войне с использованием урана

Новости Беларуси. Искренние ответы на сложные вопросы. Общение нашего Президента с журналистами, как обычно, сделало медийную повестку и для белорусских, и для иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 22 марта глава государства почтил память жертв Хатыни. Трагедия произошла 80 лет назад. К скорбной дате мемориал был реконструирован и создан новый музей, где каждый экспонат действительно ранит сердце. А после Президент ответил на все вопросы журналистов. Но главная тема была – как не повторить Хатынь в современном мире.

В этой геополитической суете мир перестал слышать правду, глух к справедливости и даже логике вещей. Беларусь обвиняют. Проще перечислить, в чем нас не обвиняют. Но именно Александр Лукашенко – политик Европы, который выступает за мирные инициативы. Не ожидая одобрения. На европейском и американском политическом пространстве мир нынче не моден. Уже запахло ураном. Пора бить в набат.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы стоим на краю пропасти. Мы стоим на краю начала третьей мировой, первой ядерной войны. Потому что мы прекрасно понимаем, что если это произойдет, то это будет сродни даже не Чернобылю, который случился в 1980-х годах на территории Украины, когда пострадало большое количество стран, в том числе пострадала Беларусь, потому что мы находимся рядом. Мы понимаем, что та урановая пыль абсолютно не убирается, она остается в почве. Мы понимаем рост заболеваемости, особенно онкологическими заболеваниями. В принципе, мы можем посмотреть на Югославию. Можем посмотреть на другие страны, в которых применялись бомбардировки снарядами обедненными ураном, где в разы, в 5-6 раз вырастала онкологическая заболеваемость, в разы вырастала смертность.

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