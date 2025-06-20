Дзиодзина: ориентиры, что задаёт Президент, оправданы перед саммитом ЕАЭС и Евразийским экономическим форумом

Алена Дзиодзина, психолог:

На предстоящей неделе в Минске произойдет заседание Высшего Евразийского экономического совета и масштабный экономический форум. Подготовка к данным мероприятиям идет полным ходом, подход к вопросам организации направлен на качество. Именно этот акцент прозвучал первым тезисом Александра Лукашенко на вчерашнем совещании по подготовке предстоящего саммита с форумом. «В ЕАЭС есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны. Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам», – подчеркнул Президент.

Наполненность, качество и предметность – почему на этих тезисах сделан акцент? Если мы обратим внимание, как проходит часть всевозможных экономических и политических саммитов, то самое злободневное в их проведении – формализм, трата времени, попытки «перелить из пустого в порожнее» и разъехаться. В то время, как основная цель для подобных встреч – ставить задачи и находить решения. Объединяться на перспективу, сотрудничать в интересах своих государств, развиваться. Происходит ли так? Не всегда. Почему? Обычно структура подобных мероприятий включает в себя медиатора или медиаторов, что задают общий тон и формат обсуждения: характер коммуникации и идейные принципы. И если таких медиаторов нет, то дирижером собрания кто-нибудь выступит. Но какие идейные тезисы он привнесет и какого они будут качества – наиболее сложный вопрос. А с учетом того, что политика, экономика и коммуникация ни на одном саммите или форуме не происходит в отрыве от личностей, то всегда есть соблазн конкуренции и борьбы за лидерство. В результате, можно наблюдать, как характер мероприятия и участники в чем-то напоминают «лебедя, рака и щуку», где каждый рвет одеяло на свою сторону.