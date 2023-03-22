Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

Не нужно поддерживать тренд на наращивание боевых действий в Украине. Необходимо брать ориентир на предложения о мире. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей СМИ о поставках западными государствами Киеву боеприпасов, обогащенных обедненным ураном, пишет БЕЛТА.

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное», – сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что, как только снаряды эти будут задействованы в отношении России, она ответит. Но этот ответ будет страшным уроком для всей планеты.

Как ранее сообщалось, Великобритания заявила, что передаст Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Эти боеприпасы обладают сверхэффективностью при поражении бронетехники и танков. Но они же способны заражать территорию и вызывать онкологические заболевания у людей.

На заявление Великобритании ответила Россия. В российском МИД назвали намерение передать Украине боеприпасы с обедненным ураном проявлением геноцида в отношении населения, против которого они используются.