Встреча глав государств СНГ и поездка в Петербург. Как прошла рабочая неделя Президента?
Россияне считают Беларусь одной из самых дружественных стран. Об этом говорят социсследования и, надо отметить, что наша дружба крепнет из года в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Президент отмечал, что мы даже больше, чем друзья, мы – братья. Вот и этот визит в Россию, где Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным, показал, что у наших стран много общего и в политике, и в экономике, и в спорте.
Словом, мы в одной команде. Это подтвердил и 2021 год. Поддержка, понимание и слаженная игра на политическом поле, хотя, как выразился Владимир Путин на пресс-конференции для СМИ, наш Президент и его команда – не самые простые переговорщики. Но главное – результат. А переговоры – это как тренировки, которые не всегда проходят как по накатанной.
Каким был этот визит в Санкт-Петербург – расскажет наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Предложение нашего Президента собраться офлайн коллеги услышали. Под занавес сложного года и нелегкого 30-летия для СНГ главы государств Содружества собрались вместе. На малой родине Владимира Путина – в Петербурге.
Саммит юбилейный и предпраздничный. Даже флаги Армении и Азербайджана разводить не пришлось. Конфликт между странами исчерпан. Это же был год председательства Беларуси – известного государства-миротворца. А встреча в библиотеке имени Ельцина символична. Понятно, это был политик противоречивый, как и весь тот период. Не потеряться уже самостоятельные, но еще не окрепшие страны смогли в Содружестве. Сейчас новые барьеры – пандемия, и новый штамм – «омикрон». Коронавирус стал главной темой и этого саммита.
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Продолжили общение главы государств уже без телекамер за неформальным ужином. Для Александра Лукашенко неформальным выдался и следующий день – день Союзного государства. Владимир Путин заехал за нашим Президентом. И оба лидера отправились на переговоры в Константиновский дворец в Стрельне.
Это была уже шестая очная встреча лидеров в этом году. Предыдущая состоялась в сентябре. Год оказался очень продуктивным. И по количеству личных встреч, и по росту товарооборота.
Встреча президентов довольно продолжительное время шла в формате «один на один» в рабочем кабинете, а затем главы государств вышли к прессе.
Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным: «Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями» (подробнее здесь).
Если промышленную кооперацию в гражданской авиации еще необходимо поднимать на новую высоту, то военное сотрудничество уже давно крылом к крылу. Впереди зимние совместные учения. Предложение Лукашенко Путин поддержал. Конкретные даты согласуют оборонные ведомства. Переговоры закончились баталиями. Ледовыми.
Помимо глав государств, на лед вышли легендарные игроки – Вячеслав Фетисов, Александр Гуськов, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров. «Белые» против «красных». 18:7. За дружину «белых» № 01 Лукашенко и № 11 Путин. Президенты в одной команде. Понятно, не только льду.