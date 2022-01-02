Встреча глав государств СНГ и поездка в Петербург. Как прошла рабочая неделя Президента?

Россияне считают Беларусь одной из самых дружественных стран. Об этом говорят социсследования и, надо отметить, что наша дружба крепнет из года в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент отмечал, что мы даже больше, чем друзья, мы – братья. Вот и этот визит в Россию, где Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным, показал, что у наших стран много общего и в политике, и в экономике, и в спорте.

Словом, мы в одной команде. Это подтвердил и 2021 год. Поддержка, понимание и слаженная игра на политическом поле, хотя, как выразился Владимир Путин на пресс-конференции для СМИ, наш Президент и его команда – не самые простые переговорщики. Но главное – результат. А переговоры – это как тренировки, которые не всегда проходят как по накатанной.