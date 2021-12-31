Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом: «В каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Год исторической памяти.
Дорогие мои соотечественники, уважаемые гости Беларуси, через несколько минут 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас, в истории нашей страны. Эту историю пишем мы. Реализуя задуманное, воплощая мечты, рожая детей, создавая семьи.
Я говорю спасибо всем, кто прожил каждый день уходящего года с любовью к людям и родной земле, уважением к памяти своего народа и национальным традициям. Вам, крестьянам и рабочим, врачам и учителям, людям в погонах, ученым и деятелям культуры, журналистам и спортсменам, руководителям и трудовым коллективам.
Именно так, кропотливо, день за днем, вот уже 30 лет строится и расцветает наше суверенное государство. И согласитесь, оглядываясь в начало 90-х, нам есть чем гордиться. Мы построили современную стабильную и успешную страну. Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед. Спокойно, без суеты растим хлеб, учим детей, боремся за здоровье нации, создаем уют и комфорт в городах и селах, внедряем в производство современные технологии и проектируем объекты будущего. И мы немало за этот год сделали. Построили новые дома, дороги, мосты, комфортабельные жилые микрорайоны, открыли школы, детские сады, больницы, поликлиники, подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы. Все это результат вашего труда. Вашей самоотдачи и ответ тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство. Но оно будет. Еще и потому, что на белорусской земле и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться, а если нужно – отдать жизнь за свою страну, за свой народ.
Мы всегда будем благодарить наших врачей за спасение маленького белоруса, вынесшего из огня брата. Болью и гордостью будут отзываться в наших сердцах имена ушедших в свой последний полет военных летчиков. Мы будем воспитывать сыновей на памяти бойца группы «Альфа», который с честью выполнил свое последнее задание. Все они – ровесники нашей независимости. Сильные, смелые, любящие свою Родину, настоящие герои современной Беларуси. Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души. Я также горжусь всеми, кто проявил в этом году столь редкие в наш жестокий век человечность, милосердие, истинный гуманизм людям, потерявшим свою родину и вынужденным искать новую обитель. Мы это сделали потому, что хорошо понимаем великую ценность мира, дома и хлеба, ценность того, за что сами боролись св своей истории не единожды.
Беларусь помнит уроки прошлого. Поэтому в уходящем году мы вместе возродили традицию отмечать дату воссоединения белорусских земель. День народного единства стал государственным праздником, одним из символом становления белорусского национального государства. Это наша земля, это наша судьба, это наша история, и только мы будем ее вершить. Этого не изменить, пока в каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине. Ставя перед собой новые цели, мы знаем, что не в наших силах все предугадать, но в нашей власти в наступающем году определить для себя главное. Это то, что должно быть в памяти поколений и в сердце каждого, это наши реальные истоки, та живительная сила, которая столетиями питала и формировала наш духовный и нравственный мир. В ней сегодня мы черпаем мудрость, опыт и веру в себя. Поэтому 2022 году станет Годом исторической памяти, ибо без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа.
Дорогие белорусы, от нового 2022 года нас отделяют считанные секунды. Они несут нас в будущее с огромной скоростью. Каждый сейчас вспоминает самые эмоциональные мгновения уходящего 2021 года. Мы благодарим его за все хорошее, что с нами случилось, за опыт, который приобрели, за любимых, родных и близких, которые были опорой в трудные, радостные и счастливые дни. Это и есть самое бесценное богатство, залог того, что все задуманное нами, наши лучшие ожидания и надежды исполнятся, а Беларусь станет еще краше и богаче. Главное, чтобы все были здоровы на нашей земле, был мир, а в ваших семьях царили согласие, счастье и любовь. Поздравляю вас с праздником, с Новым 2022 годом.