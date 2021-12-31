Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом: «В каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год исторической памяти. Дорогие мои соотечественники, уважаемые гости Беларуси, через несколько минут 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас, в истории нашей страны. Эту историю пишем мы. Реализуя задуманное, воплощая мечты, рожая детей, создавая семьи. Я говорю спасибо всем, кто прожил каждый день уходящего года с любовью к людям и родной земле, уважением к памяти своего народа и национальным традициям. Вам, крестьянам и рабочим, врачам и учителям, людям в погонах, ученым и деятелям культуры, журналистам и спортсменам, руководителям и трудовым коллективам.

Именно так, кропотливо, день за днем, вот уже 30 лет строится и расцветает наше суверенное государство. И согласитесь, оглядываясь в начало 90-х, нам есть чем гордиться. Мы построили современную стабильную и успешную страну. Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед. Спокойно, без суеты растим хлеб, учим детей, боремся за здоровье нации, создаем уют и комфорт в городах и селах, внедряем в производство современные технологии и проектируем объекты будущего. И мы немало за этот год сделали. Построили новые дома, дороги, мосты, комфортабельные жилые микрорайоны, открыли школы, детские сады, больницы, поликлиники, подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы. Все это результат вашего труда. Вашей самоотдачи и ответ тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство. Но оно будет. Еще и потому, что на белорусской земле и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться, а если нужно – отдать жизнь за свою страну, за свой народ. Мы всегда будем благодарить наших врачей за спасение маленького белоруса, вынесшего из огня брата. Болью и гордостью будут отзываться в наших сердцах имена ушедших в свой последний полет военных летчиков. Мы будем воспитывать сыновей на памяти бойца группы «Альфа», который с честью выполнил свое последнее задание. Все они – ровесники нашей независимости. Сильные, смелые, любящие свою Родину, настоящие герои современной Беларуси. Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души. Я также горжусь всеми, кто проявил в этом году столь редкие в наш жестокий век человечность, милосердие, истинный гуманизм людям, потерявшим свою родину и вынужденным искать новую обитель. Мы это сделали потому, что хорошо понимаем великую ценность мира, дома и хлеба, ценность того, за что сами боролись св своей истории не единожды.