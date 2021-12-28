Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ

Новости Беларуси. Вопрос о прогнозе развития ситуации с пандемией и о борьбе с новыми и уже существующими штаммами коронавируса поставил Президент Беларуси во время неформальной встречи глав государств СНГ. Напомним, 28 декабря она проходит в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Анна Юрьевна, насколько я понял, нам следует ждать новых штаммов коронавируса. На «омикроне» мы не остановимся, так?

Анна Попова, главный государственный санитарный врач России:

Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что «омикрон» будет финальным вариантом… «Омикрон» сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется.