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Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ

28 декабря 2021 16:26
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Новости Беларуси. Вопрос о прогнозе развития ситуации с пандемией и о борьбе с новыми и уже существующими штаммами коронавируса поставил Президент Беларуси во время неформальной встречи глав государств СНГ. Напомним, 28 декабря она проходит в Санкт-Петербурге.  

Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Анна Юрьевна, насколько я понял, нам следует ждать новых штаммов коронавируса. На «омикроне» мы не остановимся, так?  

Будет ли «омикрон» последней стадией пандемии коронавируса? Это обсудили на неофициальной встрече глав стран СНГ-4

Анна Попова, главный государственный санитарный врач России:  
Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что «омикрон» будет финальным вариантом… «Омикрон» сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется.  

Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России – читать здесь.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Анна Попова # Фотофакт

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