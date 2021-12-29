Прямой эфир

Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным: «Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями»

29 декабря 2021 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Санкт-Петербурге 29 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, подведя некоторые итоги уходящего 2021 года. Договорились и о будущем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным: «Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что мы прибавили товарооборот, ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии, – в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично искренне вас за это благодарю.

Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным: «Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями»-4

Владимир Путин, президент России:
Что касается экономики, хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Беларуси находится в хорошем состоянии, профицит даже какой-то намечается. В целом Беларусь для нас – надежный партнер, даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, реальном секторе экономики. В этом смысле мне кажется, мы многого добились за последний год. Надеюсь, что так будет и в следующем. С нашей стороны тоже был хороший шаг, это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке.

Александр Лукашенко:
Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями.

Владимир Путин:
Это так и есть. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен.

Александр Лукашенко:
И мы же договорились, это, можно сказать, спасибо, опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы. Мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они востребованы для российского авиастроения.

Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошел в сторону нашего единения – вместе решать вопросы (здесь подробности).

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы
29 декабря 2021 14:03

Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошёл в сторону нашего единения – вместе решать вопросы

Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково
28 декабря 2021 07:38

Лукашенко прилетел в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Пулково

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года
27 декабря 2021 19:32

«Мы в принципе уничтожили зародыши бчб-нацизма, бчб-фашизма». Эксперты подвели главные политические итоги 2021 года