Сергей Рахманов: «Те отношения, которые имеем с Россией, – это вопросы нашего существования»

Россияне считают Беларусь одной из самых дружественных стран. Об этом говорят социсследования и, надо отметить, что наша дружба крепнет из года в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Рахманов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко:

Мы начали понимать хорошо друг друга, начали искренне, серьезно и глубоко обсуждать те вопросы, которые нас волнуют. Начали делаться те шаги, которые не делались ранее. Интеграция – это не просто слово. Это процесс, который характерен для всего мира. Но важно то, что мы объединяем свои усилия именно с теми, кто ближе к нам, а не вообще с кем-то. Потому что это даже не просто стратегия. Стратегия – это недостаточно. У нас есть стратегические партнеры и за пределами России. Но те отношения, которые имеем с Россией, – это вопросы нашего существования.