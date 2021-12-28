Чего ждать от пандемии коронавируса? Вот что на вопрос Лукашенко ответила главный санитарный врач России

Новости Беларуси. Вопрос о прогнозе развития ситуации с пандемией и о борьбе с новыми и уже существующими штаммами коронавируса поставил Президент Беларуси во время неформальной встречи глав государств СНГ. Напомним, 28 декабря она проходит в Санкт-Петербурге.

Отрадно, что на встречу приехали все президенты (все же в нынешние времена очные встречи – редкость). За что Владимир Путин и поблагодарил своих коллег. Пандемия по-прежнему диктует форматы общения, но совместными усилиями на пространстве СНГ удается понемногу возвращаться к обычной жизни. Это, конечно, далеко не единственное достижение Содружества за 30 лет. И время показало – создание организации в свое время было оправдано.

За годы удалось не только сохранить лучшее, но и прежней базе развиться. В одиночку после развала СССР молодым странам это едва ли удалось бы, с учетом того, что с годами вызовов меньше не становится. И экономических, и политических, и социальных, и гуманитарных. Чего стоит почти двухлетнее противостояние COVID-19. Медики стран Содружества активно сотрудничают, работа отлажена. И все же борьба с пандемией в топе повестки дня. Свой вопрос о прогнозе развития ситуации Александр Лукашенко задал главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой, которая на саммите выступала с докладом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Главный ведь вопрос для нас – вопрос прогноза. Мы с первых месяцев пандемии, вы это знаете, я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз по конкретному штамму, который развивается. И, упаси Господь, кто-то рискнет и даст прогноз на будущее. Честно признаюсь, что ни один прогноз уже по имеющемуся штамму в Беларуси (несколько групп работали, все разные прогнозы). Честно вам скажу, по срокам ни один не оправдался. Может, вы нам скажете, что будет завтра? Вчера – дельта, завтра – «омикрон», послезавтра что будет, на что нам ориентироваться?

Анна Попова, главный государственный санитарный врач России:

Многоуважаемый Александр Григорьевич, вопрос, конечно, крайне сложный. Я думаю, что ни у кого в мире однозначного ответа [на вопрос – прим. ред.], что будет завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня не будем прививаться и принимать те санитарные меры, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже. У нас два направления. Первое, чтобы люди как можно меньше контактировали и передавали друг другу эту инфекцию. И второе, чтобы люди были привиты, чтобы они были иммунные. Или даже в обратном порядке. Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида, поэтому вакцина будет работать. Чуть больше, чуть меньше, но будет работать одинаково. Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего. Он уже сегодня проявляет сезонность, становится сезонным. Что будет дальше, мы все вместе увидим.

«Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Об этом Владимиру Путину рассказали в институте им. Гамалеи – читайте далее.

Продолжили общение главы государств уже без телекамер за неформальным ужином в «Ленинград Центре». Отметим, саммитом лидеров СНГ визит нашего Президента в Россию не ограничится. На 29 декабря запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, пройдут они и в официальной, и в неофициальной обстановке.