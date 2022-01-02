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«Главное, чтобы все были здоровы». Что Президент сказал в новогоднем послании и почему оно было особенным?

02 января 2022 16:43
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Новости Беларуси. С праздником белорусов поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За несколько минут до Нового года глава государства выступил с обращением к народу. Это добрая традиция, которой не изменяют много лет. Но в этот раз были и весьма необычные детали.  

Буквально на наших глазах Президент подписал финальный указ 2021-го и обратился к белорусам. Главное, как подчеркнул глава государства, чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, а в семьях царили согласие и любовь.

«Главное, чтобы все были здоровы». Что Президент сказал в новогоднем послании и почему оно было особенным?-1

Президент также отметил, что мы вместе пишем историю нашей страны. Вот уже 30 лет день за днем строим независимую Беларусь и нам есть чем гордиться. Минувший год тоже внес свой вклад в государственную летопись. Были и яркие победы, и важные открытия. Наши города и деревни стали комфортнее и удобнее для жизни. Но главное, что в Беларуси есть люди, которыми мы гордимся и будем помнить о них не один год. Их подвиги – это наше прошлое, настоящее и будущее.  

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2022 годом: «В каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине».  

# Новый год # Александр Лукашенко # Фотофакт

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