«Главное, чтобы все были здоровы». Что Президент сказал в новогоднем послании и почему оно было особенным?

Новости Беларуси. С праздником белорусов поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За несколько минут до Нового года глава государства выступил с обращением к народу. Это добрая традиция, которой не изменяют много лет. Но в этот раз были и весьма необычные детали.

Буквально на наших глазах Президент подписал финальный указ 2021-го и обратился к белорусам. Главное, как подчеркнул глава государства, чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, а в семьях царили согласие и любовь.