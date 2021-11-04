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Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?

04 ноября 2021 07:21
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Новости Беларуси. 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет в режиме видеоконференции. Участие в нем примут главы двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов Беларуси и России, госсекретарь Союзного государства и приглашенные.

Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?-1

Как ожидается, лидеры утвердят пакет важных интеграционных документов. Работа над союзными программами, которые раньше шли под наименованием «дорожных карт», велась на протяжении последних лет. В частности, они согласовывают вопросы проведения политики в налоговой и таможенной сферах, концепции миграционной политики, а также таком чувствительном вопросе для Минска, как энергетика.

Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?-4

Кроме того, военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Беларусь принять ответные меры, одна из них – новая военная доктрина Союзного государства. Ее также собираются утвердить, что укрепит наш оборонный потенциал. Помимо этого, впервые будет оформлено решение о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году.

# Союзное государство # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Валентина Матвиенко # Вячеслав Володин # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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