Впервые присудят премию Союзного государства в области науки и техники. Что нового будет на заседании ВГС в 2021?

Новости Беларуси. 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет в режиме видеоконференции. Участие в нем примут главы двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов Беларуси и России, госсекретарь Союзного государства и приглашенные.

Как ожидается, лидеры утвердят пакет важных интеграционных документов. Работа над союзными программами, которые раньше шли под наименованием «дорожных карт», велась на протяжении последних лет. В частности, они согласовывают вопросы проведения политики в налоговой и таможенной сферах, концепции миграционной политики, а также таком чувствительном вопросе для Минска, как энергетика.