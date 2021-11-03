Андрей Савиных: «Мы отмечаем сосредоточение серьёзного числа военных подразделений стран НАТО у нашей границы»

Новости Беларуси. Правду о миграционном кризисе особенно важно донести до европейских парламентариев. Это отметил Андрей Савиных, принимая участие в осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес для нашей стороны представляют дискуссии в рамках Постоянного комитета и Парламентской конференции. Прежде всего речь о взаимоотношениях по линии ОБСЕ и с Европейским союзом. В последние месяцы повестку формируют и миграционные вопросы.

Беженцы, попадая на территорию Польши и Литвы, оказываются в сложной ситуации. И эту позицию Беларуси разделяют Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и даже Европейский суд по правам человека. Разговор также пойдет и о росте военной напряженности.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы отмечаем сосредоточение серьезного числа военных подразделений стран НАТО у нашей границы. Считаем это неоправданным и излишним. Республика Беларусь всегда была донором военной безопасности и прозрачности. Надеемся, что наши партнеры услышат нас и мы вместе будем работать прежде всего на укрепление доверия в европейском регионе. Особое внимание важно уделить информации о ходе конституционной и политической реформы в Республике Беларусь. Мы видим, как парламентарии получают информацию не просто из недостоверных, а на самом деле лживых источников, которые абсолютно в искаженном свете показывают ситуацию в Республике Беларусь. Сейчас особая ситуация, на мой взгляд. Честный, открытый, прямой разговор гораздо важнее любых подходов политкорректности. Это наш принцип работы на сегодняшней осенней сессии.

Парламентская ассамблея ОБСЕ – это площадка прежде всего для широкого обмена мнениями. И это возможность донести нашу позицию по широкому кругу вопросов до европейских политиков.