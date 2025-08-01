Лукашенко: надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были

Поставить на колени Беларусь и Россию никому не удастся. Об этом заявил наш Президент, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеров спросили и о ситуации с Украиной. Не смотря на то, что в Стамбуле прошло несколько раундов переговоров, последние – в конце июля, мирное соглашение так и не достигнуто. Тем временем Дональд Трамп усиливает давление на Москву: он потребовал достичь прогресса до 8 августа, иначе пообещал ввести суровые экономические меры против России, включая стопроцентные пошлины на ее товары. Ситуацию вокруг этой темы прокомментировали главы союзных государств.

Александр Лукашенко и Владимир Путин ответили на ряд самых актуальных вопросов, касающихся не только развития белорусско-российских отношений, но и международной повестки и региональной безопасности. Одной из обсуждаемых тем стала санкционная политика в отношении обеих стран. Несмотря на усиление давления со стороны Запада, союзники сумели адаптироваться и наладить сотрудничество в непростых реалиях. Сейчас Беларусь, ровно как и Россия, активно взаимодействует с теми партнерами, которые действительно настроены на реальную работу с ощутимой экономической отдачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает. Вы знаете, недавно встречался, Владимиру Владимировичу говорил, с американцами. Я им открыто это сказал. Это его близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, нужно аккуратно это все делать. И можно договориться. И вот то, что россияне договариваются в Стамбуле с украинцами, Владимир Владимирович знает. Он звонил мне, помните, благодарил. Продолжение в Беларуси. Мы все делаем, обмены эти на границе. Украинцы открыли границу, участок, что не делали. Железнодорожное сообщение там восстановили – то есть подвижки есть. О детях много кричали. Пожалуйста, россияне говорят, приезжайте, смотрите. Ведутся переговоры уполномоченными по правам человека России, Украины. По деткам ведутся переговоры. Что сделала плохо Россия? Идет война. Дети остались беспризорные. Дети остались. Накормили, одели. Нет, их в этом обвинили.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Да, там выяснилось, что нет этого количества детей.

Александр Лукашенко:

Нет количества, конечно. Три или четыре ребенка обменяли, которые детей потеряли. Пожалуйста.

Владимир Путин:

Когда мы в ходе переговорного процесса в Стамбуле сказали, вот, пожалуйста, давайте списки, ничего же нет.

Александр Лукашенко:

Списков нет. Поэтому идет нагнетание публичное – это не на пользу. Надо просто садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были.

Владимир Путин:

А переговоры, кстати, начинались именно в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Да, три раунда прошли. Ну, не нравится в Беларуси. Ну, хорошо. Да хоть на Луну, куда угодно, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни в друг друга. Я хочу встретиться с Путиным. Ну, чего ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявления и прочее. Американцы об этом говорят. Подготовьте, а потом садитесь и подписывайте. И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера. Ну, надо же подготовить это. А что, они не понимают? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят. Не хотят. Просто на публику играют.

Разговор затронул и тему размещения «Орешника» в Беларуси. Владимир Путин сообщил, что в России первый серийный комплекс уже поступил в войска. Что касается Беларуси, по его словам, специалисты обеих стран выбрали место размещения, и в настоящее время ведутся подготовительные работы. И, скорее всего, до конца года этот вопрос будет закрыт – отметил российский лидер.