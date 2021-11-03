Прямой эфир

Лукашенко 4 ноября проведёт заседание ВГС. Какие вопросы вынесут на обсуждение?

03 ноября 2021 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси на правах председателя Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября проведет заседание ВГС. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии также примут участие Президент России Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, госсекретарь Союзного государства, приглашенные.  

Лукашенко 4 ноября проведёт заседание ВГС. Какие вопросы вынесут на обсуждение?-1

К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, которые отражены в шести пунктах. Это, в частности, проект «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Вопрос значится первым пунктом в повестке заседания. В развитие определенных в проекте направлений разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.  

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен председателю Высшего госсовета Союзного государства Президенту Александру Лукашенко. Среди тем заседания – торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Стороны также обсудят военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства и ряд других вопросов.  

# Союзное государство # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Валентина Матвиенко # Вячеслав Володин # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Просто они дают ещё один шанс украинской власти». Что говорит депутат Верховной рады об отношениях с Беларусью?
01 ноября 2021 14:07

«Просто они дают ещё один шанс украинской власти». Что говорит депутат Верховной рады об отношениях с Беларусью?

«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате
26 октября 2021 13:22

«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах
25 октября 2021 10:55

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах