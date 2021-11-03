Лукашенко 4 ноября проведёт заседание ВГС. Какие вопросы вынесут на обсуждение?

Новости Беларуси. Президент Беларуси на правах председателя Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября проведет заседание ВГС. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии также примут участие Президент России Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, госсекретарь Союзного государства, приглашенные.

К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, которые отражены в шести пунктах. Это, в частности, проект «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Вопрос значится первым пунктом в повестке заседания. В развитие определенных в проекте направлений разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен председателю Высшего госсовета Союзного государства Президенту Александру Лукашенко. Среди тем заседания – торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Стороны также обсудят военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства и ряд других вопросов.