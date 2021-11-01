«Просто они дают ещё один шанс украинской власти». Что говорит депутат Верховной рады об отношениях с Беларусью?

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:

Беларусь на самом деле – это просто они дают еще один шанс украинской власти не ссориться. Еще один шанс. Просто шанс есть еще. Но если Беларусь поймет, что вообще нет дел с украинской властью, и закроется полностью от нас, она экономически не пострадает. Потому что у нее есть два стратегически крупных партнера экономических, с которыми они сотрудничают и будут сотрудничать. И никакие санкции ничего с ними не сделают. Это Российская Федерация и Китай. Они получают огромные инвестиции, строят заводы постоянно. Скоро выйдет новый автомобиль белорусский электрический, уже строится завод. А это будет конкуренция Tesla. Та синергия с Китаем, Китай поставляет хорошие литиевые аккумуляторы, а все остальное делает Беларусь. Вы такое видели в Украине, чтобы у нас что-то новое открывали в последнее время? Заводы или автомобили?