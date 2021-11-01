«Просто они дают ещё один шанс украинской власти». Что говорит депутат Верховной рады об отношениях с Беларусью?

Новости Беларуси. Без диалога с украинской властью Беларусь экономически не пострадает. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Без диалога с украинской властью Беларусь экономически не пострадает. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Киев отказался импортировать недостающую электроэнергию из Беларуси или России. Между тем энергетический кризис в соседней стране продолжает усугубляться – уже 1 ноября цена на электроэнергию в Украине выросла на 25 %. Эксперты уверены: собственные запасы угля настолько малы, что упертость властей противоречит здравому смыслу. При этом очередной шанс нормализовать отношения с Беларусью, видимо, намного больше нужен простым людям, поставленным под угрозу энергетического «голода», чем официальному Киеву.
Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:
Беларусь на самом деле – это просто они дают еще один шанс украинской власти не ссориться. Еще один шанс. Просто шанс есть еще. Но если Беларусь поймет, что вообще нет дел с украинской властью, и закроется полностью от нас, она экономически не пострадает. Потому что у нее есть два стратегически крупных партнера экономических, с которыми они сотрудничают и будут сотрудничать. И никакие санкции ничего с ними не сделают. Это Российская Федерация и Китай. Они получают огромные инвестиции, строят заводы постоянно. Скоро выйдет новый автомобиль белорусский электрический, уже строится завод. А это будет конкуренция Tesla. Та синергия с Китаем, Китай поставляет хорошие литиевые аккумуляторы, а все остальное делает Беларусь. Вы такое видели в Украине, чтобы у нас что-то новое открывали в последнее время? Заводы или автомобили?
Татьяна Савчик, СТВ:
Очевидно, что задеть Беларусь экономически украинский «отопительный сезон» вряд ли сможет. А вот повышение цен на электричество в ближайшее время ударит по карману представителей украинского бизнеса. Неприятный сюрприз населению предвещают и новые тарифы на ЖКХ.