Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка «Большого Вудъявра»

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала первого в сезоне турнира по горнолыжному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска выступала на соревнованиях под названием Кубок «Большого Вудъявра». После первого проезда трассы слалома наша спортсменка занимала третью позицию и вполне могла улучшить показатели. Но вторая попытка получилась более медленной.

В финишном протоколе гонщица расположилась на 4-й строке. Отставание от третьего места составило 0,9 секунды. Следующий крупный старт – Кубок России. Соревнования пройдут в Кировске с 6 по 9 декабря.