Как Беларусь и Алжир будут развивать фармсотрудничество? Ответил министр здравоохранения

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого североафриканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда 2 декабря Александр Лукашенко вел переговоры с премьер-министром Алжира, он сказал: визави должны изучить все, что мы можем предложить и выбрать, в чем можем быть друг другу полезны. Такую работу точно в ближайшее время проведут по линии минздравов. Мы предоставили широкий перечень своих лекарств алжирской стороне. Теперь шаг за ними – выбрать.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня фармрынок Алжира на 70 % покрывается своими препаратами. У нас на сегодня в стационарном секторе – 90 %. Это о чем говорит? О том, что в целом перечень препаратов достаточно большой, которые мы выпускаем. Но мы должны найти те препараты между собой, которые выпускаются в Алжире и нет у нас. И то, что выпускаем мы, и будет интересно, и нет в Алжире.

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