Беларусь и Алжир подписали меморандумы о сотрудничестве. Кузнецов рассказал о первых контрактах

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после переговоры в узком и даже широком форматах в Алжире не предполагают даже краткого звукового протокола для СМИ. Продлились они около часа. Большем, чем было изначально запланировано. Впрочем информационное любопытство журналистов было утолено. Главы ведомств делились своими достижениями по результатам работы последних дней и той, что предшествовала визиту на высшем уровне. Наши переговоры абсолютно не направлены против третьих стран – Лукашенко в Алжире.