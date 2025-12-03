Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и в принципе, даже вне вузов нам есть чему поучиться друг у друга. У Александра Лукашенко – умение мыслить стратегически и шире, чем очевидно, например. Глава государства поделился подробностями переговоров, в ходе которых рождались и новые совместные идеи, планы и проекты. Проследите. Он только-только прибыл в Алжир из Омана и тут же...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У господина Президента Алжира прекрасные отношения с Султаном Омана и с этим государством. Они очень тесно сотрудничают. Но это наши друзья. Мы с Султаном Омана 20 лет знаем друг друга. И, как многие заметили, у нас хорошие отношения.

Появилась очень интересная тема, к чему я все это... Президент сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. А мы умеем производить фосфорное удобрение. Мы производим огромное количество азотного удобрения. Алжир, к примеру, – это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и транспортировке, по экспорту природного газа. Страна, входящая в ОПЕК – значит, производит огромное количество нефти. Но если есть газ, значит, есть азотные удобрения. Так?