Можем на троих построить предприятия – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром и Оманом
Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да и в принципе, даже вне вузов нам есть чему поучиться друг у друга. У Александра Лукашенко – умение мыслить стратегически и шире, чем очевидно, например. Глава государства поделился подробностями переговоров, в ходе которых рождались и новые совместные идеи, планы и проекты. Проследите. Он только-только прибыл в Алжир из Омана и тут же...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У господина Президента Алжира прекрасные отношения с Султаном Омана и с этим государством. Они очень тесно сотрудничают. Но это наши друзья. Мы с Султаном Омана 20 лет знаем друг друга. И, как многие заметили, у нас хорошие отношения.
Появилась очень интересная тема, к чему я все это... Президент сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. А мы умеем производить фосфорное удобрение. Мы производим огромное количество азотного удобрения. Алжир, к примеру, – это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и транспортировке, по экспорту природного газа. Страна, входящая в ОПЕК – значит, производит огромное количество нефти. Но если есть газ, значит, есть азотные удобрения. Так?
Александр Лукашенко:
У нас есть большое количество калийных удобрений. И, коль появятся фосфаты собственные, из них можно делать и нужно делать удобрения. Мы по всем позициям минеральных удобрений имеем технологии. Мы можем в том же Омане, это перекресток всех торговых путей, построить на троих, как я сказал Президенту, предприятия и, проинвестировав, построить предприятия по известным технологиям, производить огромное количество минеральных удобрений, которые нужны и в Алжире, и в этом регионе, особенно в Африке.
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