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Наши переговоры абсолютно не направлены против третьих стран – Лукашенко в Алжире

03 декабря 2025 16:48
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Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги переговоров, главы государств начали с того, в чем мы схожи. В понимании международной повестки, например. Минск и Алжир знают, чего стоит возможность вести независимую политику – знают и ценят. Потому выступают только за мир и справедливость.

Наши переговоры абсолютно не направлены против третьих стран – Лукашенко в Алжире-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши сегодняшние переговоры, если они кого-то волнуют, а, как я понял со слов Президента, кое-кого они волнуют, абсолютно не направлены против них и против третьих стран. Мы вели переговоры в равноправном ключе, в интересах наших народов – белорусского и алжирского народа.

Профильные министры поделились подробностями переговоров лидеров Беларуси и Алжира.

# Международная политика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

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