Наши переговоры абсолютно не направлены против третьих стран – Лукашенко в Алжире

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого северо-африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги переговоров, главы государств начали с того, в чем мы схожи. В понимании международной повестки, например. Минск и Алжир знают, чего стоит возможность вести независимую политику – знают и ценят. Потому выступают только за мир и справедливость.