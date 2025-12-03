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В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева

03 декабря 2025 21:00
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6 стран выставили своих лучших молодых боксеров на 22-м международном турнире памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Состязания пройдут с 3 по 7 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За это время участники разыграют 21 комплект наград.

С подробностями – Юлия Силипицкая.

Стены Дворца спорта вырастили не одну плеяду маститых спортсменов. Боксеры в их числе. На турнире памяти Виктора Ливенцева, всегда собирается бомонд. Вот и 3 декабря на трибунах разноязычье. Но барьерной среды нет, ведь спорт объединяет, а ринг выявляет лучших.

В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева-2

Александр Гривачев, старший тренер сборной России по боксу:
Ежегодно на турнире бываем. Всегда он отличается отличной организацией. Отношение очень хорошее ко всем. Ежегодно сборная Беларусь приезжает на сборы в Россию. Родственные уже отношения, понимаете. Мы уже встречаемся где-то в других странах, где-то в других городах. У нас очень теплые отношения.

В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева-4

Юсуф Турсунов, тренер сборной Узбекистана:
Мы не ожидали, что такого уровня получится турнир. У вас в Беларуси тоже есть хорошие боксеры, хорошие спортсмены. Мы думаем, что турнир будет отличным.

В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева-6

Белорусы умеют делать праздник с размахом. Красочно и торжественно открылся турнир парадом и, конечно, мини-концертом. Наши ребята представлены расширенным составом. Около 60 спортсменов, 20 из них девочки. Задачи на соревнованиях простые, так как по итогам этого турнира будет формироваться состав сборной на 2026 год.

Подробности в видео.

# Мировой бокс # Спорт Беларуси

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