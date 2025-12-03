В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева

6 стран выставили своих лучших молодых боксеров на 22-м международном турнире памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Состязания пройдут с 3 по 7 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За это время участники разыграют 21 комплект наград.

С подробностями – Юлия Силипицкая.

Стены Дворца спорта вырастили не одну плеяду маститых спортсменов. Боксеры в их числе. На турнире памяти Виктора Ливенцева, всегда собирается бомонд. Вот и 3 декабря на трибунах разноязычье. Но барьерной среды нет, ведь спорт объединяет, а ринг выявляет лучших.