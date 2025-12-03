Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии
Весь мир – театр. А для участников конкурса, о котором мы расскажем, возможно, театр и есть вся жизнь. Ведь только с таким подходом можно создавать проекты, которые завораживают зрителей. Завершился просмотр работ 8-го конкурса «Национальная театральная премия». Компетентное жюри выбрало лауреатов из рекордного числа участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабы впечатляют. За победу боролись 37 постановок от 27 театральных коллективов из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева. Театральное искусство играет значимую роль в жизни многих. Проведение подобных конкурсов преследует двойную цель: это не только способ продемонстрировать свой талант, но и ценная возможность для обмена опытом с коллегами.
Валерий Анисенко, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Чаму я радасны? Таму што гэта не частая, але вельмі карысная нагода пабачыцца нам, убачыць работы адзін аднаго.
Дэвид Разумов, режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени М.Горького:
Это на самом деле очень здорово, конечно, что у нас в стране есть театральная премия, такая вот как высшая театральная награда. Потому что она создает даже не то что здоровую конкуренцию, скорее она может подвести какие-то итоги, собрать самые какие-то яркие работы в самых разных жанрах, подстегивая становиться лучше.
Победители были определены в 7 номинациях. Главный критерий выбора – безусловный профессионализм. Жюри искало идеальный спектакль: художественно тонкий, с сильным режиссерским решением, высококачественной актерской работой и атмосферой.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Качество спектаклей, которые выставляются, которые заявляются на Национальную театральную премию, оно от года к году все выше и выше. И каждый год, скажем так, знаменуется какими-то интересными открытиями в разных категориях. Не только в драматическом театре, но и в музыкальном. И что для меня лично очень приятно, и в детском, и в кукольном.
Конкурс в очередной раз подчеркнул уникальную роль театра в эпоху технологий. Его деятельность не поддается искусственному интеллекту, поскольку театр – это непосредственное общение зрителя и актера, «душа в душу». Зрители ищут живого мнения о жизни и проблемах, и именно поэтому театр остается актуальным.