Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии

Весь мир – театр. А для участников конкурса, о котором мы расскажем, возможно, театр и есть вся жизнь. Ведь только с таким подходом можно создавать проекты, которые завораживают зрителей. Завершился просмотр работ 8-го конкурса «Национальная театральная премия». Компетентное жюри выбрало лауреатов из рекордного числа участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабы впечатляют. За победу боролись 37 постановок от 27 театральных коллективов из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева. Театральное искусство играет значимую роль в жизни многих. Проведение подобных конкурсов преследует двойную цель: это не только способ продемонстрировать свой талант, но и ценная возможность для обмена опытом с коллегами.

Валерий Анисенко, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Чаму я радасны? Таму што гэта не частая, але вельмі карысная нагода пабачыцца нам, убачыць работы адзін аднаго.

Дэвид Разумов, режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени М.Горького:

Это на самом деле очень здорово, конечно, что у нас в стране есть театральная премия, такая вот как высшая театральная награда. Потому что она создает даже не то что здоровую конкуренцию, скорее она может подвести какие-то итоги, собрать самые какие-то яркие работы в самых разных жанрах, подстегивая становиться лучше. Победители были определены в 7 номинациях. Главный критерий выбора – безусловный профессионализм. Жюри искало идеальный спектакль: художественно тонкий, с сильным режиссерским решением, высококачественной актерской работой и атмосферой.