Переговоры Путина и Уиткоффа – что мировые СМИ пишут о встрече в Кремле

Мировая новость – если не главная на этой неделе, то, во всяком случае многое определяющая в вероятном разрешении украинского вопроса – это переговоры спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которые состоялись 2 декабря вечером в Кремле и завершились за полночь. Основная часть встречи прошла в закрытом формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ее тональности стало известно лишь из итогового комментария помощника российского лидера Юрия Ушакова, который подчеркнул, что переговоры прошли «конструктивно, весьма полезно и содержательно». «Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для России, некоторые не подходят», – подчеркнул представитель Кремля по итогам встречи.

При этом госсекретарь США Марко Рубио уже по возвращении американской делегации из Москвы подчеркнул, что «стороны стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года», но для достижения конечной цели этого пока недостаточно.

А вот на что сегодня делает акцент мировая пресса. Так, телеканал NBC News подчеркивает, что встреча в Кремле прошла на фоне «усиления России» и «ослабления Украины», причем «как на поле боя, так и за его пределами».

Очевидный тезис об ослаблении позиций Киева используют в своем анализе минувших переговоров и другие издания. Так, новостной портал Axios обращает внимание на то, что мирный план США Украиной и ее сторонниками был расценен как «сильно ориентированный на Россию».

Подхватывает эту мысль и Washington Post: «Белый дом стремится воспользоваться растущими проблемами Киева, чтобы возобновить переговоры на более выгодных для Москвы условиях», – пишет газета.