Переговоры Путина и Уиткоффа – что мировые СМИ пишут о встрече в Кремле
Мировая новость – если не главная на этой неделе, то, во всяком случае многое определяющая в вероятном разрешении украинского вопроса – это переговоры спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которые состоялись 2 декабря вечером в Кремле и завершились за полночь. Основная часть встречи прошла в закрытом формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ее тональности стало известно лишь из итогового комментария помощника российского лидера Юрия Ушакова, который подчеркнул, что переговоры прошли «конструктивно, весьма полезно и содержательно».
«Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для России, некоторые не подходят», – подчеркнул представитель Кремля по итогам встречи.
При этом госсекретарь США Марко Рубио уже по возвращении американской делегации из Москвы подчеркнул, что «стороны стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года», но для достижения конечной цели этого пока недостаточно.
А вот на что сегодня делает акцент мировая пресса. Так, телеканал NBC News подчеркивает, что встреча в Кремле прошла на фоне «усиления России» и «ослабления Украины», причем «как на поле боя, так и за его пределами».
Очевидный тезис об ослаблении позиций Киева используют в своем анализе минувших переговоров и другие издания. Так, новостной портал Axios обращает внимание на то, что мирный план США Украиной и ее сторонниками был расценен как «сильно ориентированный на Россию».
Подхватывает эту мысль и Washington Post: «Белый дом стремится воспользоваться растущими проблемами Киева, чтобы возобновить переговоры на более выгодных для Москвы условиях», – пишет газета.
Медиахолдинг Politico также упоминает давление на Киев, но идет еще дальше, подчеркивая, что «попытки Трампа добиться перемирия в Украине вызвали тревогу у европейских чиновников».
Еще один показательный момент, который сегодня муссируют мировые издания, – то, что американская делегация, возвращаясь из Москвы домой, отменила встречу с Зеленским в Брюсселе. И это при том, что еще 2 декабря днем эту встречу активно анонсировали. Похоже, это не очень хорошая новость, причем и для Киева, и для Евросоюза. Вот еще один повод для тревоги.