Прямой эфир

3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?

03 декабря 2025 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный день инвалидов – повод напомнить о необходимости создания равных возможностей для всех. В Беларуси живут более полумиллиона людей с инвалидностью – это около 6% населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них государство создает максимально комфортные условия – для полноценной интеграции в обществе. Безбарьерная инфраструктура, инклюзия в образовании, трудоустройстве и отдыхе изменили качество и образ жизни людей с инвалидностью, стирая преграды и открывая больше перспектив для развития.

3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?-2

Евгений Васильев с детства мечтал стать артистом, и даже отсутствие слуха не помешало воплотить эту мечту в жизнь. Он выступает в уникальном жанре – жестовой песне, где музыка оживает с помощью пластики рук и мимики.

10 лет назад Евгений стал руководителем народного театра жестовой песни «Plasti-Lin», который работает при центре инклюзивной культуры в Гомеле. Сейчас искусству визуального вокала он обучает 20 человек. Среди его воспитанников люди разных возрастов: от школьников до пенсионеров.

3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?-4

Инклюзивное творчество находит отклик в сердцах зрителей – коллектив выступает на городских и республиканских мероприятиях. Многое удается благодаря тому вниманию, которое государство оказывает людям с инвалидностью. Для них в Беларуси открыты любые двери. В ответ артисты популяризируют национальную культуру за рубежом.

Евгений Васильев, руководитель народного театра жестовой песни «Plasti-Lin» Гомельского областного центра инклюзивной культуры:
В Беларуси инклюзия развивается, мы выступаем, ищем новые контакты. У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, Ульяновском. Третий год мы выезжаем в Италию с нашими патриотическими программами и показываем, что наша страна миролюбивая и гостеприимная.

3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?-6

Представляют республику на международном уровне и параспортсмены. С XXV Дефлимпийских игр в Токио атлеты с нарушением слуха привезли на Родину 12 медалей, в том числе три золотых. Развивают в Беларуси и новые направления, например, в Витебске создали первую в стране команду по футболу на электроколясках. В соревнованиях могут участвовать люди с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Эдуард Аветисян, председатель правления Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Без опыта, но с огромным желанием и потенциалом на своих первых соревнованиях в России команда заняла третье место. Перспективный вид инваспорта решили поддержать на областном уровне. Сегодня у ребят есть зал для игр и тренер, выделены средства на закупку электроколясок.

В 2025 году Беларусь сделала еще один шаг в сторону социального равенства – правительство определило порядок установления квот по трудоустройству инвалидов. Принять их в коллектив могут на любом крупном предприятии.

3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?-8

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
На сегодня в органах по трудовой занятости и социальной защите зарегистрировано 192 тысяч инвалидов. Из них имеют рекомендации к труду 115 тысяч, человек. В экономике нашей страны занята 71 тысяча инвалидов. С текущего года в целях расширения возможности трудоустройства инвалидов и включения большего нанимателей в приеме на работу инвалидов задействована квотирования рабочих мест. Квота – это минимальное количество рабочих процентной численности, которые наниматель должен выделить специально для инвалидов.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии
03 декабря 2025 19:44

Масштабы впечатляют! Определены победители Национальной театральной премии

Делегат ВНС: программа развития Беларуси на пятилетку – истинно всенародное решение
03 декабря 2025 19:24

Делегат ВНС: программа развития Беларуси на пятилетку – истинно всенародное решение

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице
03 декабря 2025 18:45

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице