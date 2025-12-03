3 декабря – Международный день инвалидов. Как Беларусь создаёт равные возможности для всех?

Международный день инвалидов – повод напомнить о необходимости создания равных возможностей для всех. В Беларуси живут более полумиллиона людей с инвалидностью – это около 6% населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них государство создает максимально комфортные условия – для полноценной интеграции в обществе. Безбарьерная инфраструктура, инклюзия в образовании, трудоустройстве и отдыхе изменили качество и образ жизни людей с инвалидностью, стирая преграды и открывая больше перспектив для развития.

Евгений Васильев с детства мечтал стать артистом, и даже отсутствие слуха не помешало воплотить эту мечту в жизнь. Он выступает в уникальном жанре – жестовой песне, где музыка оживает с помощью пластики рук и мимики. 10 лет назад Евгений стал руководителем народного театра жестовой песни «Plasti-Lin», который работает при центре инклюзивной культуры в Гомеле. Сейчас искусству визуального вокала он обучает 20 человек. Среди его воспитанников люди разных возрастов: от школьников до пенсионеров.

Инклюзивное творчество находит отклик в сердцах зрителей – коллектив выступает на городских и республиканских мероприятиях. Многое удается благодаря тому вниманию, которое государство оказывает людям с инвалидностью. Для них в Беларуси открыты любые двери. В ответ артисты популяризируют национальную культуру за рубежом. Евгений Васильев, руководитель народного театра жестовой песни «Plasti-Lin» Гомельского областного центра инклюзивной культуры:

В Беларуси инклюзия развивается, мы выступаем, ищем новые контакты. У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, Ульяновском. Третий год мы выезжаем в Италию с нашими патриотическими программами и показываем, что наша страна миролюбивая и гостеприимная.

Представляют республику на международном уровне и параспортсмены. С XXV Дефлимпийских игр в Токио атлеты с нарушением слуха привезли на Родину 12 медалей, в том числе три золотых. Развивают в Беларуси и новые направления, например, в Витебске создали первую в стране команду по футболу на электроколясках. В соревнованиях могут участвовать люди с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эдуард Аветисян, председатель правления Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Без опыта, но с огромным желанием и потенциалом на своих первых соревнованиях в России команда заняла третье место. Перспективный вид инваспорта решили поддержать на областном уровне. Сегодня у ребят есть зал для игр и тренер, выделены средства на закупку электроколясок. В 2025 году Беларусь сделала еще один шаг в сторону социального равенства – правительство определило порядок установления квот по трудоустройству инвалидов. Принять их в коллектив могут на любом крупном предприятии.