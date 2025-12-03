Делегат ВНС: программа развития Беларуси на пятилетку – истинно всенародное решение
Активную работу по налаживанию связей со странами дальней дуги наш Президент проводит в преддверии второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В центре внимания главы государства остается экономика.
Большая зарубежная командировка – это и поиск новых и освоение старых рынков. Для социально-экономической устойчивости государства нужен прочный базис. В этом уверены делегаты ВНС, которые продолжают обсуждать основные направления развития Беларуси на следующую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем, каким видят будущее Беларуси и своего города в ближайшую пятилетку, 3 декабря делились брестчане. Вопросам подготовки к Всебелорусскому народному собранию и обсуждению программы развития региона посвятили встречу с делегатами ВНС.
Важно при постановке задач на новый период не забывать о достигнутых успехах. Более половины – 54 % – всего промышленного потенциала Брестской области сосредоточено именно в Бресте. Объем промышленного производства превышает 11 миллиардов рублей, а объем экспорта составляет 2,7 миллиарда долларов. Задачи стоят еще амбициознее.
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Определяя в первую очередь судьбу нашего народа, каждый из нас внес эту лепту для того, чтобы в целом каждый из нас как минимум чувствовал, а в лучшей степени и ожидал тех улучшений по благосостоянию каждого города, района, населенного пункта. Ну и, конечно же, во главе всего стоит человек, ради которого все это делается.
Игорь Король, начальник отделения БИСИ по Брестской области, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Немаловажным вопросом сегодня является то, что необходимо донести до каждого человека, до каждого трудового коллектива все те задачи, которые ставятся в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Для того, чтобы каждый мог внести свое предложение, пока еще есть время. И эта программа стала истинно всенародным решением. Мы не забываем, что у нас еще продолжается пятилетка качества. Я думаю, что в ближайшую пятилетку мы сделаем именно ставку на повышение качества жизни нашего населения.
Стратегия развития на новую пятилетку будет базироваться на семи ключевых направлениях. Среди них – туризм, дорожная инфраструктура, молодежная политика, цифровизация и вопросы безопасности.