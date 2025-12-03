Делегат ВНС: программа развития Беларуси на пятилетку – истинно всенародное решение

Активную работу по налаживанию связей со странами дальней дуги наш Президент проводит в преддверии второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В центре внимания главы государства остается экономика. Большая зарубежная командировка – это и поиск новых и освоение старых рынков. Для социально-экономической устойчивости государства нужен прочный базис. В этом уверены делегаты ВНС, которые продолжают обсуждать основные направления развития Беларуси на следующую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, каким видят будущее Беларуси и своего города в ближайшую пятилетку, 3 декабря делились брестчане. Вопросам подготовки к Всебелорусскому народному собранию и обсуждению программы развития региона посвятили встречу с делегатами ВНС. Важно при постановке задач на новый период не забывать о достигнутых успехах. Более половины – 54 % – всего промышленного потенциала Брестской области сосредоточено именно в Бресте. Объем промышленного производства превышает 11 миллиардов рублей, а объем экспорта составляет 2,7 миллиарда долларов. Задачи стоят еще амбициознее.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Определяя в первую очередь судьбу нашего народа, каждый из нас внес эту лепту для того, чтобы в целом каждый из нас как минимум чувствовал, а в лучшей степени и ожидал тех улучшений по благосостоянию каждого города, района, населенного пункта. Ну и, конечно же, во главе всего стоит человек, ради которого все это делается.