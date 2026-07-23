Новости по тегу #Беларусь-Египет

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником.
Совместные проекты и планы обсудили в рамках отдельного форума.
Современный Египет остается одним из лидеров Африки. Беларусь подчеркивает исключительный уровень отношений с Каиром и с уважением относится к усилиям египетского руководства по укреплению роли страны в регионе.
В Минске состоялось восьмое заседание Белорусско-Египетской торговой комиссии. Делегация из Каира подтвердила заинтересованность в расширении взаимодействия с Беларусью по ряду стратегических направлений.
Президент подчеркнул, что Беларусь гордится исключительным уровнем отношений с Египтом.
На неделе состоялся визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Каир. Это было личное приглашение спикера нижней палаты парламента Арабской Республики.
О перспективах отношений Минска и Каира идет речь в ходе визита в Арабскую Республику белорусской делегации. Сегодня очередной день работы.
Об этом договорились председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и заместитель премьер-министра Египта Камель аль-Вазир.
Сегодня Лига арабских государств – важный игрок на мировой политической арене, который заинтересован в сотрудничестве с государством в самом центре Европы.
По общему мнению, белорусско-египетское сотрудничество имеет серьезные перспективы. Завершит программу заседание по торговому сотрудничеству, запланировано подписание пакета соглашений.
Вместе с парламентариями в Каир также прилетели представители наших флагманских предприятий. И уже во время встречи в Федерации египетских торговых палат отечественные машиностроители получили выгодное деловое предложение.
Участие в диалоге также приняли представители белорусских машиностроительных предприятий.
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