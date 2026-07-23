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Новости по тегу #Беларусь-Египет

Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом
23 июля 2026 05:47

Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом

Беларусь и Египет заключили контракты на $6,5 млн
10 мая 2026 17:15

Беларусь и Египет заключили контракты на $6,5 млн

В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум
07 мая 2026 07:07

В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском
06 мая 2026 17:03

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта с Днём революции
23 июля 2025 07:10

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта с Днём революции

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира
01 июня 2025 18:09

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?
27 мая 2025 19:15

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?

Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире
27 мая 2025 13:39

Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире

Национальное собрание Беларуси намерено подписать Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
27 мая 2025 10:35

Национальное собрание Беларуси намерено подписать Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом

Делегация Палаты представителей и деловых кругов Беларуси работает в Каире
27 мая 2025 06:33

Делегация Палаты представителей и деловых кругов Беларуси работает в Каире

Сергеенко пригласил бизнес-круги Египта поучаствовать в выставке «Белагро» и форуме по ИИ в Минске
26 мая 2025 13:33

Сергеенко пригласил бизнес-круги Египта поучаствовать в выставке «Белагро» и форуме по ИИ в Минске

Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат
26 мая 2025 10:54

Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат