«Хоть какой-то путь к развязке тех споров». Александр Лукашенко рассказал подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Буквально сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко направился на встречу с делегацией Архангельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские гости в Минске находятся уже несколько дней. За это время успели побывать на предприятиях, провести ряд переговоров. И на встречу с главой государства пришли с конкретными предложениями. В беседе с российскими гостями Александр Лукашенко подтвердил намерения продолжить прямые отношения с российскими регионами. Президент также поделился подробностями разговора с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов долларов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям. Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке тех споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Другого варианта пока нет со стороны России. Мы просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии для компании. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки – Европы, Украины, белорусский рынок и так далее. Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем»

Я говорю, Владимир Владимирович, это наше уже преимущество. А у вас преимущество, что у вас нефть есть. Вот такая тягомотина длилась очень долго. Но вот такое предложение поступило. Сейчас я премьер-министру поручил, чтобы все было рассчитано и, наконец, пришли к какому-то соглашению. Также я ему рассказал о встрече с Рогозиным и строительстве космодрома «Восточный». И «Восточный», конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами. Президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить «Восточный». Говорит, там еще и вторая, третья очереди будут. Поэтому мы можем перебросить туда два-три треста, которые могут работать «под ключ» – жилье, промышленные объекты. Я не думаю, что там большая специфика по космодрому, качество, ответственность – естественно. Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с Президентом Египта. Добрые отношения у Президента России с аль-Сиси – Президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка в России. Россия, видимо, четыре блока атомной станции будет строить в Египте. К радости, Дмитрий, или к сожалению в России строителей уже не осталось высококлассных. «Росатом» очень доволен нашими строителями. И мы обсуждали вопрос совместного строительства. Ну и обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси и белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы мы быстрее закончили в пакете. Я благодарен президенту Путину, что он хоть какие-то предложения внес для того, чтобы мы могли спокойно работать и не дергались в разные стороны.