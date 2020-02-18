Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау»
Новости Беларуси. Сергей Терентьев – посол Беларуси в Египте – кроме основных направлений сотрудничества назвал и перспективные. Речь об айти, образовании. Готовы внедриться и в энергетический рынок Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Страна постепенно превращается из чистого импортера в чистого экспортера энергоресурсов. Здесь мы можем предложить свои возможности в области газонтранспорта, например.
Сегодня нас связывает товарооборот более 130 миллионов долларов. Еще в 2016-м он был в два раза меньше. И в фокусе, конечно, работа с техникой.
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В Египте уже есть сборочные производства МТЗ и грузовых автомобилей МАЗа (с конвейера сошло более 70 единиц), есть и сборка техники «Амкодора».
Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:
Я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау». На самом деле это реальные проекты. Конечно же, есть моменты, которые надо корректировать. Прежде всего, они касаются как технологической части, так и совместного маркетинга. Это та страна, с которой можно и нужно работать для того, чтобы осваивать этот рынок.
Двусторонняя торговля – это хорошо, но страны уже смотрят дальше, на третьи рынки.
Сергей Терентьев:
В качестве примеров могу сказать, что в настоящее время готовятся совместные миссии в экваториальную Африку – это Гана, Кот-д’Ивуар, на слуху также Танзания. С египтянами мы обсуждаем такие вопросы как совместные миссии, презентации, выставки.