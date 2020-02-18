Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау»

Новости Беларуси. Сергей Терентьев – посол Беларуси в Египте – кроме основных направлений сотрудничества назвал и перспективные. Речь об айти, образовании. Готовы внедриться и в энергетический рынок Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта Страна постепенно превращается из чистого импортера в чистого экспортера энергоресурсов. Здесь мы можем предложить свои возможности в области газонтранспорта, например.

Сегодня нас связывает товарооборот более 130 миллионов долларов. Еще в 2016-м он был в два раза меньше. И в фокусе, конечно, работа с техникой. Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта В Египте уже есть сборочные производства МТЗ и грузовых автомобилей МАЗа (с конвейера сошло более 70 единиц), есть и сборка техники «Амкодора».

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:

Я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау». На самом деле это реальные проекты. Конечно же, есть моменты, которые надо корректировать. Прежде всего, они касаются как технологической части, так и совместного маркетинга. Это та страна, с которой можно и нужно работать для того, чтобы осваивать этот рынок. Двусторонняя торговля – это хорошо, но страны уже смотрят дальше, на третьи рынки.