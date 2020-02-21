Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з дэлегацыяй Архангельскай вобласці

Навіны Беларусі. Літаральна адразу пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным Аляксандр Лукашэнка накіраваўся на сустрэчу з дэлегацыяй Архангельскай вобласці, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Беларусі. Літаральна адразу пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным Аляксандр Лукашэнка накіраваўся на сустрэчу з дэлегацыяй Архангельскай вобласці, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін
Расійскія госці ў Мінску знаходзяцца ўжо некалькі дзён. За гэты час яны паспелі пабываць на прадпрыемствах, правесці шэраг перамоў і на сустрэчу з кіраўніком дзяржавы прыйшлі з канкрэтнымі прапановамі. У размове з расійскімі гасцямі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў намеры працягнуць прамыя зносіны з расійскімі рэгіёнамі. Прэзідэнт таксама падзяліўся падрабязнасцямі размовы з Уладзімірам Пуціным.
Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.