Прямой эфир

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з дэлегацыяй Архангельскай вобласці

21 февраля 2020 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Літаральна адразу пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным Аляксандр Лукашэнка накіраваўся на сустрэчу з дэлегацыяй Архангельскай вобласці, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з дэлегацыяй Архангельскай вобласці-1

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін

Расійскія госці ў Мінску знаходзяцца ўжо некалькі дзён. За гэты час яны паспелі пабываць на прадпрыемствах, правесці шэраг перамоў і на сустрэчу з кіраўніком дзяржавы прыйшлі з канкрэтнымі прапановамі. У размове з расійскімі гасцямі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў намеры працягнуць прамыя зносіны з расійскімі рэгіёнамі. Прэзідэнт таксама падзяліўся падрабязнасцямі размовы з Уладзімірам Пуціным.

Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін
21 февраля 2020 11:03

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін абмеркавалі пытанні двухбаковых адносін

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?
20 февраля 2020 19:11

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?

Игорь Сокол: возможно, Владимир Зеленский приурочит официальный визит в Беларусь к Форуму регионов
20 февраля 2020 15:49

Игорь Сокол: возможно, Владимир Зеленский приурочит официальный визит в Беларусь к Форуму регионов