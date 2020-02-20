Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта

Новую административную столицу Каира строят потому, что город на берегах Нила уже попросту перегружен. Даже трудно представить – больше 22 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новую административную столицу Каира строят потому, что город на берегах Нила уже попросту перегружен. Даже трудно представить – больше 22 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это крупнейший город Ближнего Востока, четвертый по численности в исламском мире. На улицах просто не пройти и не проехать. Хотя у местных здесь работают свои правила: никаких пешеходных переходов, немногочисленные светофоры – для красоты.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Сегодня Новый Каир – это огромная строительная площадка. Но скоро сюда придет жизнь. Находится будущая столица буквально в 45 километрах к востоку от Каира. Ее территория свыше 700 квадратных километров.
Примерно 6,5 миллиона человек смогут спокойно сюда переехать. Место прописки сменят и все министерства Египта уже во второй половине 2020 года.
Строить мегаполис в пустыне начали после того, как посчитали, что в Каире к 2050 году будет 40 миллионов жителей. Цифра колоссальная.
Будущий город Абдель Фаттах аль-Сиси не показать своему коллеге просто не мог. Для Александра Лукашенко – персональная экскурсия по Новому Каиру.
Египтяне своим проектом очень гордятся. Этот город по задумке разделен на сектора-районы – жилой, деловой, культурный.
Появится здесь и город культуры и искусств. Под его «крышей» разместятся большая библиотека, несколько театров, музеи и галереи.
На карте нового города будет и спортивный квартал. Александру Лукашенко показали строящийся бассейн и ледовый дворец. А заодно и поинтересовались опытом постройки таких объектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такие же полы бетонные. Мы снимаем борта, лед разморозили за сутки, и играем в волейбол, проводим концерты и так далее.
Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку.