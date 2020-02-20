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Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта

20 февраля 2020 17:38
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Новую административную столицу Каира строят потому, что город на берегах Нила уже попросту перегружен. Даже трудно представить – больше 22 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-1

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-3

Это крупнейший город Ближнего Востока, четвертый по численности в исламском мире. На улицах просто не пройти и не проехать. Хотя у местных здесь работают свои правила: никаких пешеходных переходов, немногочисленные светофоры – для красоты.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-6

Виктория Ходосок, корреспондент:
Сегодня Новый Каир – это огромная строительная площадка. Но скоро сюда придет жизнь. Находится будущая столица буквально в 45 километрах к востоку от Каира. Ее территория свыше 700 квадратных километров.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-9

Примерно 6,5 миллиона человек смогут спокойно сюда переехать. Место прописки сменят и все министерства Египта уже во второй половине 2020 года.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-12

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-14

Строить мегаполис в пустыне начали после того, как посчитали, что в Каире к 2050 году будет 40 миллионов жителей. Цифра колоссальная.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-17

Будущий город Абдель Фаттах аль-Сиси не показать своему коллеге просто не мог. Для Александра Лукашенко – персональная экскурсия по Новому Каиру.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-20

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-22

Египтяне своим проектом очень гордятся. Этот город по задумке разделен на сектора-районы – жилой, деловой, культурный.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-25

Появится здесь и город культуры и искусств. Под его «крышей» разместятся большая библиотека, несколько театров, музеи и галереи.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-28

На карте нового города будет и спортивный квартал. Александру Лукашенко показали строящийся бассейн и ледовый дворец. А заодно и поинтересовались опытом постройки таких объектов.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-31

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такие же полы бетонные. Мы снимаем борта, лед разморозили за сутки, и играем в волейбол, проводим концерты и так далее.

Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта-34

# Беларусь-Египет # общество # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Виктория Ходосок # Фотофакт

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