Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта

Новую административную столицу Каира строят потому, что город на берегах Нила уже попросту перегружен. Даже трудно представить – больше 22 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейший город Ближнего Востока, четвертый по численности в исламском мире. На улицах просто не пройти и не проехать. Хотя у местных здесь работают свои правила: никаких пешеходных переходов, немногочисленные светофоры – для красоты.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Сегодня Новый Каир – это огромная строительная площадка. Но скоро сюда придет жизнь. Находится будущая столица буквально в 45 километрах к востоку от Каира. Ее территория свыше 700 квадратных километров.

Примерно 6,5 миллиона человек смогут спокойно сюда переехать. Место прописки сменят и все министерства Египта уже во второй половине 2020 года.

Строить мегаполис в пустыне начали после того, как посчитали, что в Каире к 2050 году будет 40 миллионов жителей. Цифра колоссальная.

Будущий город Абдель Фаттах аль-Сиси не показать своему коллеге просто не мог. Для Александра Лукашенко – персональная экскурсия по Новому Каиру.

Египтяне своим проектом очень гордятся. Этот город по задумке разделен на сектора-районы – жилой, деловой, культурный.

Появится здесь и город культуры и искусств. Под его «крышей» разместятся большая библиотека, несколько театров, музеи и галереи.

На карте нового города будет и спортивный квартал. Александру Лукашенко показали строящийся бассейн и ледовый дворец. А заодно и поинтересовались опытом постройки таких объектов.