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«Называйте вслух тогда эти фамилии». Дмитрий Мезенцев прокомментировал громкие политические вбросы

21 февраля 2020 20:08
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Новости Беларуси. На ближайшие два года стороны согласовали план мероприятий, который позволит реализовать все договоренности между правительствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Называйте вслух тогда эти фамилии». Дмитрий Мезенцев прокомментировал громкие политические вбросы-1

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И это в то время, когда анонимные Telegram-каналы и некоторые средства массовой информации соседней страны уверяют: руководителям регионов и бизнесменам Российской Федерации не рекомендуется поддерживать контакты с белорусами, громкие политические вбросы прокомментировал посол России Дмитрий Мезенцев. 

«Называйте вслух тогда эти фамилии». Дмитрий Мезенцев прокомментировал громкие политические вбросы-4

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Называйте вслух тогда эти фамилии, что вот эти люди считают, что есть индикаторы ухудшения отношений. Есть спор хозяйствующих субъектов. Да, это так. Потому что каждый нефтяник в России хочет, естественно, заработать побольше, а каждый потребитель в Беларуси хочет купить нефть подешевле. Но если мы говорим, что это рыночные отношения, это присущая канва любой практики в рамках рыночных отношений. Но в политическом, стратегическом плане будущего союзного строительства, отношений союзников по СНГ, по ОДКБ, по ЕврАзЭс, по ШОС, ООН о чем мы говорим? Может быть, хочется кому-то подогревать. Ну так давайте мы им скажем: «Ребята, смотрите и будьте объективными».

# Беларусь-Россия # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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