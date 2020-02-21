«Называйте вслух тогда эти фамилии». Дмитрий Мезенцев прокомментировал громкие политические вбросы

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Называйте вслух тогда эти фамилии, что вот эти люди считают, что есть индикаторы ухудшения отношений. Есть спор хозяйствующих субъектов. Да, это так. Потому что каждый нефтяник в России хочет, естественно, заработать побольше, а каждый потребитель в Беларуси хочет купить нефть подешевле. Но если мы говорим, что это рыночные отношения, это присущая канва любой практики в рамках рыночных отношений. Но в политическом, стратегическом плане будущего союзного строительства, отношений союзников по СНГ, по ОДКБ, по ЕврАзЭс, по ШОС, ООН – о чем мы говорим? Может быть, хочется кому-то подогревать. Ну так давайте мы им скажем: «Ребята, смотрите и будьте объективными».