Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Об этом заявил Президент после переговоров со своим египетским коллегой. Александр Лукашенко – с официальным визитом в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала встреча прошла в формате «один на один». Затем к разговору подключились делегации. Сейчас страны работают примерно над десятком проектов, половина из которых ориентирована на промышленную кооперацию. Стоит задача не просто произвести технику, но и организовать устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала. Тем более что с совместной продукцией потом можно выйти на страны Северной Африки и Ближнего Востока. Есть общие наработки и военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной сферах.

Вообще Минск и Каир – партнеры с большими перспективами. В последние годы сотрудничество двух стран значительно продвинулось, чему способствует постоянный диалог. По итогам 2019 года товарооборот превысил 140 миллионов долларов. Репортаж из Каира Виктории Ходосок. К президентскому дворцу в Каире кортеж главы государства прибыл к обеду по минскому времени. На входе Александра Лукашенко по-дружески встретил Абдель Фаттах аль-Сиси.

Президентский дворец в Каире – это основная официальная резиденция президента Египта. Именно здесь он встречает высоких иностранных гостей. Сложно представить, но комплекс XX века в свое время успел побывать британским военным госпиталем, площадкой для правительственной службы и даже гостиницей. Сегодня это дворец с 400 комнатами. В сердце архитектурного ансамбля – центральный холл площадью 600 квадратных метров, где и прошла церемония встречи двух Президентов.

После Александра Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси отправились на переговоры тет-а-тет. Диалог за закрытыми дверями, но понятно и так: взгляды глав государств совпадают по многим вопросам, в том числе и международной повестке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах. Беларусь осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму.

Абдель Фаттах аль-Сиси у власти уже второй срок. Это шестой президент Египта. Для своей страны он сделал немало: здесь постепенно улучшают экономику, борются с безработицей и увеличивают приток иностранных инвестиций. И, конечно, берутся за реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Про интерес Беларуси к рынку Египта, да и всему африканскому, долго объяснять не нужно. Страна постепенно из чистого импортера энергоресурсов превращается в чистого экспортера. Далеко за примером ходить не надо – газом страна себя полностью обеспечивает. Кроме того, столица не раз заявляла о намерении стать региональным энергетическим хабом. Иностранные компании вкладывают большие инвестиции в нефтегазовую отрасль Египта. За последние четыре года – 35 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

У нас нет закрытых тем, все вопросы с господином президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние наши переговоры. Основное внимание мы уделили торгово-экономическим связям. Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого все усилия. Хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях.

Отношения двух стран скрепляет товарооборот – более 140 миллионов долларов (в 2016-м он был в районе 60). Сейчас две страны работают над десятком проектов. «Тяжеловес» во всей истории сотрудничества, конечно, промышленность. В Египте – сборочные производства техники МАЗа и МТЗ. На подходе – выпуск БобруйскАгроМаша и «Амкодора».

Именно здесь, на этих площадях, совместно собирается техника МАЗа. Потенциал – 500 единиц в год. Совместно производство запустили в 2018-м. С конвейера уже сошло 73 единицы. Но можем и больше.

Мухтар Атта, генеральный директор сборочного производства МАЗ:

Мы продолжаем маркетинговые исследования рынка для открытия новых направлений в Египте. Сейчас мы подписываем контракт на 15 машинокомплектов с учетом локализации. И, возможно, через месяц будет еще 15. МАЗ – новый игрок на рынке. И поэтому нам нужно больше времени, чтобы он мог конкурировать с сильными соперниками. На самом деле МАЗ – это хорошая техника. Уверен, что на рынке продукция МАЗа будет номер один. Мы сможем двигаться дальше в Африку, когда достигнем 40 % добавленной стоимости локализации. Документы уже на стадии подачи в организацию, которая отвечает за одобрение. Я уверен в успехе этого проекта.

100-миллионый Египет – очевидно перспективный партнер, влиятельная страна в Африке и в арабском мире. Тем более, президент страны – председатель Африканского союза, а это 55 стран на континенте. По сути, прямой путь нашей совместной продукции на третьи рынки.

Александр Лукашенко:

Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку, рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по Африканскому континенту. Нашими экспертами ведется поиск новых точек роста. Потенциал для прорыва есть в области инноваций, высоких технологий, науки, образования. Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий.

Потенциал мы видим в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании. Для начала можем поделиться технологиями, а дальше и вовсе создать совместные предприятия. Да, определенные трудности в работе есть. Например, барьер на ввоз белорусской продукции на рынок Египта. Буквально в декабре 2019 года удалось решить вопрос допуска белорусских компаний к тендерам на госзакупки.

Александр Лукашенко:

Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт. Мы этому вопросу уделили большое внимание в ходе переговоров. Мы приветствуем планы египетской стороны по открытию дипломатического представительства в Беларуси. Мы окажем всяческую поддержку как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем.

Готовится Египет и к модернизации своих предприятий. Речь о четырех с половиной тысячах организаций. Приложить руку к делу могут и белорусы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Нашими партнерами подготовлен перечень более чем из 4 500 предприятий, которые они планируют модернизировать и где они хотели бы, чтобы мы тоже активно работали. Договорились о том, что мы рассмотрим возможности создания ряда совместных предприятий по производству техники, оборудования, в котором нуждается Египет. Будет подготовлен, естественно, соответствующий протокол поручений по итогам этих переговоров.

Параллельно с официальным визитом Александра Лукашенко в Каире проходит и контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и порядка 120 египетских компаний. Стороны готовятся заключить новые контракты и соглашения на сумму не менее 16 миллионов долларов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Одна из новых наших идей и предложений, новый проект касается очистки воды. Академия наук на экспозиции представит эту технологию. Есть интерес очень большой, в том числе и у губернаторов египетских провинций, которые будут тоже участвовать в нашем бизнес-форуме.

Итоги сегодняшних переговоров – подписание документов: в образовании, в таможенном и банковском делах, по линии МИД.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Мы сейчас находимся в процессе более углубленной локализации. Наши Минский автомобильный завод, тракторный завод, «Амкодор», БобруйскАгроМаш имеют партнеров с египетской стороны. Имеют соглашение о том, как двигаться по углубленной локализации, которая нужна и белорусской стороне, чтобы иметь возможность выходить беспошлинно в зоне свободной торговли на другие страны, и нужно египетской стороне. Тем самым они будут оказывать содействие с точки зрения создания таких производств и создания новых рабочих мест.

Еще одна встреча в графике Президента – с председателем Палаты представителей Египта. Диалог между правительствами двух стран налажен. Он играет важную роль в межгосударственных контактах.