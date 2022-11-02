Пытаются «выдавить» Россию, вдруг норвежцы пошли на конфликт. К чему ведёт политика США В Арктике?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

К сожалению, из уст европейских лидеров редко можно услышать здравую, взвешенную позицию.

Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:

Да, абсолютно верною. Я бы обратила внимание: очень симптоматично, что именно после 2014 года начинается очень активная риторика о том, что в Арктике возможен конфликт именно военного плана и что Россия наращивает военное присутствие, расконсервирует свои советские базы и так далее. С 2014 года мы видели, что появляются специальные представители по делам Арктики в Великобритании, в США. В 2022 году в США уже появляется посол по особым поручениям, по арктическим делам. И появляются стратегии, которые как раз напирают именно на проблемы милитаризации. От идеи о том, что Арктика – это территория диалога, постепенно наши непартнеры, которые возложили на Россию вину за разрыв отношений, переходят именно к угрозам милитаризации.

Надежда Сасс:

Мы видим, как активно укрепляет свой восточный фланг НАТО. Собственно, и о северном не забывают. Важно отметить, что прозвучало из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил о необходимости расширения влияния Альянса в Арктике, что само по себе, учитывая позицию России, имеет отчетливо выраженный конфликтный потенциал. Действительно, понять Соединенные Штаты Америки, глядя на эту картину, наверное, можно. Уж слишком малый кусок достался им с учетом их грандиозных амбиций. Мы вспоминали о Гренландии. А, может, и не нужно никакую Гренландию приобретать, если есть страны НАТО, оказывать влияние на которые крайне легко сегодня Соединенным Штатам Америки?

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

В Гренландии у них уже давно находятся базы. Вопрос стоит только об их расширении. Для Трампа это, возможно, был элемент хайпа. Соглашусь, что долгое время в различных арктических сообществах, прежде всего Арктическом совете, была довольно конструктивная атмосфера. Россия никогда не педалировала вопрос излишней милитаризации. Она только восстанавливала инфраструктуру, необходимую для обеспечения огромного побережья. Традиционно в этом плане не столько конфликтные, сколько конкурентные отношения были в военной области с норвежцами, потому что они прикрывают северный фланг НАТО, у них там традиционно находятся различные станции слежения за российскими подводными лодками. Был такой момент. Опять же, очень спокойный. Не конфликтности, а именно конкуренции. Американцы, когда состоялась российская арктическая экспедиция, это подводный хребет Ломоносова, 2007 год... С 2008 года американцы резко начинают наращивать антироссийскую риторику по ее присутствию в Арктике, к ним присоединяются британцы, хотя ничего такого ужасного не было сделано. И 2022 год – это попытка уже не просто давить на Россию, а выдавить ее из Арктики, изолировать. Даже впрямую говорится о закрытии российских портов в Арктике, их блокаде. Россия вышла из Арктического совета, поскольку посчитала, что в той риторике, в том тоне, как обсуждаются вопросы там, ей нечего делать в этом Арктическом совете.

Вадим Гигин:

Важно подчеркнуть, что и Дания, вплоть до угрозы потери национальной территории, и Норвегия, и Канада (США вынесем за скобки) ведут данную политику вопреки своим национальным интересам. С 2020-х годов был решен вопрос юридического статуса Шпицбергена, нахождения там российских горняков и острова Медвежьего. В 2022 году, не знаю впервые за какое время, вдруг норвежцы пошли на конфликт, ничем не оправданный. Сохранение нормального кондоминиума, он не стопроцентный, но почти, в отношении этой территории вполне устраивал норвежцев, вполне соответствовал их интересам. Они пошли на конфликт с Россией в данном случае. Вот эта эскалация ничего хорошего ни в плане рыбных ресурсов, ни использования природных ресурсов не лежит в интересах этих государств. Вот к чему ведет эта политика США в Арктике. Надежда Сасс:

Ведь на деле Конвенция 1982 года, по факту, только усложнила установление границ. И возникает множество спорных моментов, особенно сейчас, в момент открытой конфронтации Запада и Востока. Как вы считаете, могут ли быть созданы условия для создания некого международного договора? Нужен ли он вообще?

Вадим Гигин:

Любая война, любой такой конфликт почти планетарного масштаба, надеемся, что обойдется без ядерного оружия, приводит к перезапуску правовой системы. Конвенцию 1982 года критиковать сложно. Она же не касается только Арктики. Если мы возьмем обычные моря, там 12-мильная зона национального моря, назовем так, 200 миль экономических интересов. Она нормальная. Она позволила урегулировать очень многие конфликтные ситуации – Мексиканский залив возьмите, Карибское море, Тихий океан. Была тресковая война, которую вела Исландия с Великобританией и выиграла ее, что интересно. В чем специфика Арктики, как и Антарктики? В особом правовом статусе. Это связано с шельфами. Море, покрытое льдом. Где проводить границу? Граница идет по подводным ориентирам. И здесь Конвенция 1982 года не в полной мере подходит под условия Арктики. В итоге Россия, по разным оценкам, до 1,5 миллионов квадратных километров акватории потеряла. Конечно, это ее не устраивает. Тем более это та акватория, где, возможно, находятся полезные ископаемые.

Наталья Еремина:

Если мы посмотрим публикации всех стран, входящих в Арктический совет, то вырисовывается очень интересная картинка, потому что именно Арктика не была для многих стран, за исключение США, например, даже Канада не высказывалась очень резко в адрес сотрудничества с Россией в Арктике. То есть они критиковали Россию по всем направлениям очень серьезно. Но именно в Арктике они говорили о том, что Арктика – это наша общая зона интереса, все должны взаимодействовать. Это признавалось на самом высоком уровне. На конференциях были соответствующие заявления, были какие-то высказывания. Но формально, технически мы видели, что это сотрудничество есть. И США, которые не являются участником этой Конвенции, всегда высказывались против согласованного диалога внутри Арктического совета. Будучи его частью. Там даже возникла идея о том, что нужно реформировать Арктический совет. И во многом это все было с подачи США, которым не совсем была понятна методика, работа в комитетах.