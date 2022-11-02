Пытаются «выдавить» Россию, вдруг норвежцы пошли на конфликт. К чему ведёт политика США В Арктике?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
К сожалению, из уст европейских лидеров редко можно услышать здравую, взвешенную позицию.
Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:
Да, абсолютно верною. Я бы обратила внимание: очень симптоматично, что именно после 2014 года начинается очень активная риторика о том, что в Арктике возможен конфликт именно военного плана и что Россия наращивает военное присутствие, расконсервирует свои советские базы и так далее. С 2014 года мы видели, что появляются специальные представители по делам Арктики в Великобритании, в США. В 2022 году в США уже появляется посол по особым поручениям, по арктическим делам. И появляются стратегии, которые как раз напирают именно на проблемы милитаризации. От идеи о том, что Арктика – это территория диалога, постепенно наши непартнеры, которые возложили на Россию вину за разрыв отношений, переходят именно к угрозам милитаризации.
Надежда Сасс:
Мы видим, как активно укрепляет свой восточный фланг НАТО. Собственно, и о северном не забывают. Важно отметить, что прозвучало из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил о необходимости расширения влияния Альянса в Арктике, что само по себе, учитывая позицию России, имеет отчетливо выраженный конфликтный потенциал. Действительно, понять Соединенные Штаты Америки, глядя на эту картину, наверное, можно. Уж слишком малый кусок достался им с учетом их грандиозных амбиций. Мы вспоминали о Гренландии. А, может, и не нужно никакую Гренландию приобретать, если есть страны НАТО, оказывать влияние на которые крайне легко сегодня Соединенным Штатам Америки?
Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
В Гренландии у них уже давно находятся базы. Вопрос стоит только об их расширении. Для Трампа это, возможно, был элемент хайпа. Соглашусь, что долгое время в различных арктических сообществах, прежде всего Арктическом совете, была довольно конструктивная атмосфера. Россия никогда не педалировала вопрос излишней милитаризации. Она только восстанавливала инфраструктуру, необходимую для обеспечения огромного побережья. Традиционно в этом плане не столько конфликтные, сколько конкурентные отношения были в военной области с норвежцами, потому что они прикрывают северный фланг НАТО, у них там традиционно находятся различные станции слежения за российскими подводными лодками. Был такой момент. Опять же, очень спокойный. Не конфликтности, а именно конкуренции. Американцы, когда состоялась российская арктическая экспедиция, это подводный хребет Ломоносова, 2007 год... С 2008 года американцы резко начинают наращивать антироссийскую риторику по ее присутствию в Арктике, к ним присоединяются британцы, хотя ничего такого ужасного не было сделано. И 2022 год – это попытка уже не просто давить на Россию, а выдавить ее из Арктики, изолировать. Даже впрямую говорится о закрытии российских портов в Арктике, их блокаде. Россия вышла из Арктического совета, поскольку посчитала, что в той риторике, в том тоне, как обсуждаются вопросы там, ей нечего делать в этом Арктическом совете.
Вадим Гигин:
Важно подчеркнуть, что и Дания, вплоть до угрозы потери национальной территории, и Норвегия, и Канада (США вынесем за скобки) ведут данную политику вопреки своим национальным интересам. С 2020-х годов был решен вопрос юридического статуса Шпицбергена, нахождения там российских горняков и острова Медвежьего. В 2022 году, не знаю впервые за какое время, вдруг норвежцы пошли на конфликт, ничем не оправданный. Сохранение нормального кондоминиума, он не стопроцентный, но почти, в отношении этой территории вполне устраивал норвежцев, вполне соответствовал их интересам. Они пошли на конфликт с Россией в данном случае. Вот эта эскалация ничего хорошего ни в плане рыбных ресурсов, ни использования природных ресурсов не лежит в интересах этих государств. Вот к чему ведет эта политика США в Арктике.
Надежда Сасс:
Ведь на деле Конвенция 1982 года, по факту, только усложнила установление границ. И возникает множество спорных моментов, особенно сейчас, в момент открытой конфронтации Запада и Востока. Как вы считаете, могут ли быть созданы условия для создания некого международного договора? Нужен ли он вообще?
Вадим Гигин:
Любая война, любой такой конфликт почти планетарного масштаба, надеемся, что обойдется без ядерного оружия, приводит к перезапуску правовой системы. Конвенцию 1982 года критиковать сложно. Она же не касается только Арктики. Если мы возьмем обычные моря, там 12-мильная зона национального моря, назовем так, 200 миль экономических интересов. Она нормальная. Она позволила урегулировать очень многие конфликтные ситуации – Мексиканский залив возьмите, Карибское море, Тихий океан. Была тресковая война, которую вела Исландия с Великобританией и выиграла ее, что интересно. В чем специфика Арктики, как и Антарктики? В особом правовом статусе. Это связано с шельфами. Море, покрытое льдом. Где проводить границу? Граница идет по подводным ориентирам. И здесь Конвенция 1982 года не в полной мере подходит под условия Арктики. В итоге Россия, по разным оценкам, до 1,5 миллионов квадратных километров акватории потеряла. Конечно, это ее не устраивает. Тем более это та акватория, где, возможно, находятся полезные ископаемые.
Наталья Еремина:
Если мы посмотрим публикации всех стран, входящих в Арктический совет, то вырисовывается очень интересная картинка, потому что именно Арктика не была для многих стран, за исключение США, например, даже Канада не высказывалась очень резко в адрес сотрудничества с Россией в Арктике. То есть они критиковали Россию по всем направлениям очень серьезно. Но именно в Арктике они говорили о том, что Арктика – это наша общая зона интереса, все должны взаимодействовать. Это признавалось на самом высоком уровне. На конференциях были соответствующие заявления, были какие-то высказывания. Но формально, технически мы видели, что это сотрудничество есть. И США, которые не являются участником этой Конвенции, всегда высказывались против согласованного диалога внутри Арктического совета. Будучи его частью. Там даже возникла идея о том, что нужно реформировать Арктический совет. И во многом это все было с подачи США, которым не совсем была понятна методика, работа в комитетах.
Наталья Еремина:
В основном коллеги, которые занимаются арктическими вопросами, говорят о том, что Арктика была для США некими задворками и большого интереса они не испытывали к этому региону. Это противостояние с Россией вывело арктическую тематику наверх и заставило обратить внимание. США достаточно давно начали блокировать все эти идеи по сотрудничеству. И это притом, что они в прямом смысле вынудили многие страны отказаться от сотрудничества с Россией. Та же самая Финляндия, Швеция по многим причинам не хотели стать частью НАТО, хотя уже формально были «помолвлены», но еще не были «женаты». Они уже по стандартам НАТО работали, тренировали прибалтийских солдат. Но именно Арктика их сдерживала, потому что они не могли сотрудничать так полноценно с Россией, если бы стали членами военной организации, по сути. И сейчас мы видим, что эта глава окончательно закрыта для них. И они ее закрыли сами. То есть мы говорим о совершенно новом витке. В этих условиях никакого нового международного договора не будет, потому что США и тот договор не принимали. Соответственно, они не создадут нового режима.
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