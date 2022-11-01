Что может «помирить» Россию с Европой? Ответ нашёл французский аналитик

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Все больше возникает ощущение, что война в Украине была лишь причиной, чтобы привлечь ранее нейтральные Швецию и Финляндию в НАТО, что позволит Вашингтону противостоять России в Арктическом регионе. Как вы считаете, правда ли это?

Никола Миркович, политический аналитик (Франция):

Правительство Киева, которое пришло к власти в 2014 году, договаривалось и просило помощи у США. В итоге в США решили, что будет полезно включить в НАТО Швецию и Финляндию, это позволит расширить блок в Европе. Кроме того, США хочет увеличить свое присутствие в Арктике и в Европе. Сегодня понятно, что США использует ситуацию в Украине в своих интересах, чтобы увеличить свое присутствие на Северном полюсе, ведь это находится в их интересах. США и НАТО постоянно говорят о расширении своих войск. Они очень часто проводят военные испытания, развивают свое сотрудничество. В то же время Россия и Китай просто хотят развивать свою экономику, находить новые пути для торговли. Сегодня ситуация, которая складывается, является возможностью для Востока и Азии развивать свою экономику. В то же время Запад разговаривает не об экономике, а о войне.