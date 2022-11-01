Что может «помирить» Россию с Европой? Ответ нашёл французский аналитик
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Все больше возникает ощущение, что война в Украине была лишь причиной, чтобы привлечь ранее нейтральные Швецию и Финляндию в НАТО, что позволит Вашингтону противостоять России в Арктическом регионе. Как вы считаете, правда ли это?
Никола Миркович, политический аналитик (Франция):
Правительство Киева, которое пришло к власти в 2014 году, договаривалось и просило помощи у США. В итоге в США решили, что будет полезно включить в НАТО Швецию и Финляндию, это позволит расширить блок в Европе. Кроме того, США хочет увеличить свое присутствие в Арктике и в Европе. Сегодня понятно, что США использует ситуацию в Украине в своих интересах, чтобы увеличить свое присутствие на Северном полюсе, ведь это находится в их интересах. США и НАТО постоянно говорят о расширении своих войск. Они очень часто проводят военные испытания, развивают свое сотрудничество. В то же время Россия и Китай просто хотят развивать свою экономику, находить новые пути для торговли. Сегодня ситуация, которая складывается, является возможностью для Востока и Азии развивать свою экономику. В то же время Запад разговаривает не об экономике, а о войне.
Надежда Сасс:
Тот факт, что и Китай сейчас в Арктике, приводит к тому, что Северный морской путь открывается и это позволяет сэкономить большое количество времени и средств. В то же время Евросоюзу в целом нужно будет восстановить свои отношения с Россией. Как вы считаете, взаимные интересы в Арктике смогут помочь растопить лед в отношениях между Европой и Россией?
Никола Миркович:
Разумеется. Мне кажется, это очень хороший пример того, как разные нации могут работать вместе. В Азии живет огромное количество людей, и Европа, Азия и Африка являются главными сосредоточениями ресурсов и людей, и США хотят изменить ситуацию в свою пользу. Они понимают, что большая часть ресурсов находится в Евразии и открытие Северного морского пути станет отличной возможностью развивать торговлю между Европой и Азией. Это, конечно, поможет снизить безработицу, улучшить ситуацию в обществе, сбалансировать общество и развить отношения между Европой, Азией, Африкой. Для нас это все очень важно. Единственная страна, которая может потерять что-то в этой ситуации, – это Соединенные Штаты Америки.
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