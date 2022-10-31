«ЕС уже основал офис в Гренландии». В Арктике постепенно происходит милитаризация?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Военная база «Северный клевер» достаточно футуристически выглядит. Многие даже ухмыляются: а стоит ли осваивать Марс, если мы еще все загадки Арктики не разгадали?

Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

По поводу военной базы. Здесь Россия когда-то навела шороху, активно создавая арктические войска. Мы знаем, что была сформирована одна арктическая бригада, затем следующая. Северный флот у России традиционно является передовым. Это основной носитель стратегического ядерного оружия морского базирования Российской Федерации. В американском Конгрессе, кстати, были слушания на эту тему. Они довольно панически реагировали, говорили, что у них не хватает ледоколов. Было принято решение в перспективе о расконсервации военных баз, их порядка шести, которые находятся на Аляске. Некоторые подзабыли, в свое время было довольно активное военное противостояние, в Чукотке была развернута практически полноценная общевойсковая армия. И такая же ей противостояла, в несколько десятков тысяч, со стороны Аляски. Затем в ходе разрядки это все прекратилось. Сейчас мы видим постепенное наращивание этих сил, Канада тоже формирует арктические войска, у них был построен глубоководный порт, потом другой, «Черчилль», закрылся. Все довольно противоречиво. Норвегия создала так называемые силы Северной Норвегии. То есть мы видим тенденцию к милитаризации Арктики. Надежда Сасс:

Кстати, заметьте, в советское время не занимались разработкой, созданием арктических войск.

Вадим Гигин:

Почему? Я бы так не сказал. Они просто так не назывались, но тенденция была. Вместе с тем вторая тенденция, что в рамках правового регулирования она была почти схожа с антарктической. То есть максимальная демилитаризация Арктики, для России сделали исключение по Северному флоту, и то он был больше ориентирован не потому, что это Арктика, а потому, что нужно было развивать атомные, ракетные подводные лодки, фактически большие подводные крейсеры. Между прочим, параллель. Если мы смотрим на Арктику, то почти такие же споры сейчас идут и по Антарктике, потому что есть международный правовой статус Антарктики, но его оспаривают, например, Аргентина и Чили, которые считают, что Антарктику нужно поделить. Эти последние неразделенные куски (в Арктики – акватории, в Антарктике – реальной территории) создают повод для новых территориальных конфликтов. Здесь противоречия не только с Россией. Как резко обострился вопрос с Гренландией? Кто помнил о движении за независимость Гренландии? Вдруг даже встал вопрос при Трампе…